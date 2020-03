„150 Leute wurden damals erschossen und niedergemetzelt, Hunderte verletzt“, erklärte Brodesser: „Als ich von dieser Katastrophe erfahren habe, war ich tief betroffen und beschloss, etwas darüber zu schreiben.“

Was anfangs nur eine Kurzgeschichte war, wurde mit der Zeit ein Roman. Der Umgang mit Sprache und Worten hat die Literatin bereits als Kind fasziniert. „Während die anderen Kinder spielten, bin ich am liebsten mit einem Buch in der Ecke gesessen“, sagte Brodesser. Der Bezug zum Thema des Romans ist eine sehr persönlicher, da Brodesser viel in Guinea gereist ist und Land und Leute ins Herz geschlossen hat.



Der Roman ist im Verlag Edition Mokka Hardcover Wien erschienen. Daniel Giordani umrahmte mit seinem Instrument „Terre Handpan Shamanic F Ake­bono“ stimmungsvoll die Lesung.