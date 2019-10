„Wir wollen in Horn etwas Neues anbieten. So etwas hat es in unserem Bezirk noch nicht gegeben“ – so begründet Wolfgang M. Weidinger, Regionaldirektor der Volksbank in Horn, warum es am 8. November in der Horner Volksbank-Filiale „Bares für Rares“ geben wird.

An diesem Tag werden Christian Wainke und Ulrich Prinz, Experten des 1707 gegründeten Wiener Auktionshauses „Dorotheum“, in Horn zu Gast sein und für die Bewertung von Antiquitäten, Schmuck, Bildern oder sonstiger potenzieller Wertgegenstände zur Verfügung stehen. Da sich die Horner Volksbank als Finanzberaterin für die Bevölkerung sehe, sei die Zusammenarbeit mit dem Dorotheum auf der Hand gelegen, sagt Weidinger.

Es sei gar nicht so selten, dass Menschen Dinge wie Schmuck, Gemälde oder alte Geräte zu Hause haben, ohne über deren eigentlichen Wert Bescheid zu wissen. Nun wird bei dieser Aktion sowohl Kunden, als auch Nicht-Volksbank-Kunden, die Möglichkeit geboten, ihre Gegenstände in den Räumlichkeiten der Volksbank schätzen zu lassen.

Top oder Flop?

Ähnlich wie bei der beliebten Fernsehsendung „Bares für Rares“ könnte sich dabei vermeintlicher „Tand“ als durchaus wertvoll erweisen, „andererseits können natürlich auch Flops dabei sein“, sagt Weidinger, der selbst schon gespannt ist, mit welchen Dingen die Leute in der Filiale aufkreuzen werden. Fix sei: „Bei den Experten des Dorotheums kann man sich sicher sein, dass sie wissen, ob ein Gegenstand etwas wert ist oder nicht.“

Verkauf über das Dorotheum ist möglich

Wer sich nach der Bewertung seines „Schatzes“ zu einem Verkauf entschließt, kann diesen Verkauf auch gleich über das Dorotheum abwickeln lassen. Anmeldungen zu diesem Termin sind übrigens nicht notwendig, es gilt aber, eventuelle Wartezeiten in Kauf zu nehmen, sagt Weidinger.