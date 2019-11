Die Bauarbeiten für die Kanal- und Wasserleitung in der Schulgasse in Horn und in Mühlfeld haben begonnen. Insgesamt investiert die Stadtgemeinde Horn knapp 1,8 Mio. Euro in diese beiden Projekte.

In der Schulgasse wird laut Bau-Stadtrat Manfred Daniel noch diese Woche die neue Wasserleitung verlegt, damit die Wasserversorgung der Gegend gewährt bleibt. Die alten Bleirohre werden dann in der kommenden Woche, in der auch die Arbeiten für den Kanal durchgeführt werden, entfernt. Auch in Mühlfeld sind die Arbeiten für die Wasserleitung und den Kanal bereits in vollem Gange. Hier wurde laut Daniel bereits der Regenwasserkanal verlegt, in zwei Wochen sollen die Arbeiten dann abgeschlossen sein.

Bewohner sollen bei Gestaltung mitreden

Die Arbeiten in Horn und Mühlfeld werden von der Firma Leyrer+Graf durchgeführt, die Auftragssumme beläuft sich auf 1,62 Mio. Euro (inkl. MWSt.).

Die Verschleißdecke wird auf beiden Baustellen dann im kommenden Jahr erneuert. Der Auftrag dafür wurde an die Firma Held & Francke vergeben, die Auftragssumme beläuft sich auf 120.000 Euro.

Bei diesen Arbeiten will die Stadtgemeinde laut Daniel darauf schauen, dass die Schulgasse ihre optische Attraktivität behält. Schon im Vorfeld wurde den Bewohnern ein Planungsvorschlag unterbreitet, der breite Zustimmung fand. Geplant sind etwa das Setzen einiger Bäume sowie die Gestaltung einzelner Nischen. „Wir wollen dann aber noch einmal die Bewohner nach ihren genauen Gestaltungswünschen fragen und Ideen einholen. Wer dort wohnt, soll auch entscheiden können“, sagt Daniel.