Die Matura ist die Voraussetzung für viele Weiterbildungsbereiche. Umso verständlicher ist es, dass viele Schüler diese anstreben. Die Matura sei die Bestätigung von Wissen und Beherrschen eines ausreichenden Stoffes sowohl schriftlich, als auch mündlich, nicht zuletzt auch die mündliche Präsentation der Vorwissenschaftlichen Arbeit (VWA).

Da der Präsenzunterricht auf Grund der Corona-Situation vorwiegend nicht stattfand und die Schüler auf Homeschooling ausweichen mussten, ist es verständlich, dass es hierbei Erleichterungen gibt.

„Es besteht die Möglichkeit, die Anzahl der Themenbereiche um ein Drittel zu reduzieren. Zwei Drittel müssen mindestens vorhanden sein. Diese Entscheidung obliegt der Schule und wird in der Fachkonferenz der Lehrer beschlossen“, berichtet Michael Ableidinger, Gymnasium-Direktor in Horn. Auch das mündliche Vortragen der VWA kann auf freiwilliger Basis erfolgen. Wie Ableidinger sagt, ist die Präsentation grundsätzlich per Gesetz abgesagt, aber: „Die Maturanten können einen Antrag auf eine mündliche Präsentation stellen.“

Auch der mündliche Teil der Matura kann auf freiwilliger Basis stattfinden. Dafür gibt es allerdings noch keine gesetzliche Basis, sondern nur die Info aus der Pressekonferenz. Auf die Frage ob die Matura nun leichter ausfällt, meint Ableidinger, dass das nicht der Fall sei: „Auch wenn der Präsenzunterricht nicht stattgefunden hat, haben die Schüler über Distance-Learning von Zuhause aus gelernt. Der Unterricht hat ja trotzdem stattgefunden.“

„Warten laufend auf neue Entscheidungen“

Peter Hofbauer, Direktor der Handelsakademie und HLW Horn sieht, dass es wohl nicht nur Erleichterungen gibt, sondern auch eine Ungewissheit über mögliche Änderungen. Die Direktoren warten ebenso wie die Schüler laufend auf konkrete Anweisungen bzw. Entscheidungen aus dem Ministerium. „Bei der schriftlichen Matura wissen wir sicher, wie diese ablaufen wird“, so Hofbauer. Die Jahresnote werde in die Matura mit eingerechnet.

Für die Maturanten sei die lange Ungewissheit, ob es eine verpflichtende mündliche Matura geben wird oder nicht, mühsam gewesen. „Sie wollen ja auch wissen, wie die Matura konkret ablaufen soll. Wenn sie wissen, dass es keine verpflichtende mündliche Matura gibt, dann können sie sich mehr auf die schriftliche Matura konzentrieren“, erzählt Hofbauer und ergänzt: „Auch die Lehrer könnten die Förderstunden, die ohnehin angeboten werden, effizienter nützen, je früher sie darüber informiert werden. Es macht einen großen Organisationsunterschied im Haus aus.“