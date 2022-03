Benefiz-Abend: Kino brachte 3.000 Euro

Werbung 9. und 10. April 2022 Anzeige „Ei-Zeit“ in Eggenburg: Ostermarkt als Saisonauftakt

3.000 Euro hat der Benefiz-Filmabend des Horner Lions Club erbracht. Mit dem Film „À la Carte“ sorgte das Team des Lions Club, unterstützt durch Silvia Meingast vom Stadtkino Horn, für einen Kinogenuss zugunsten eines guten Zwecks.

Deutlich mehr als 200 Besucher waren dazu in das Stadtkino gekommen und genossen das Film Highlight. „In diesem Film geht es um Freunde, Familie, Gemeinschaft und Geselligkeit, genau das Richtige zum jetzigen Zeitpunkt“, ist sich Lions Club Präsident Gottfried Stark sicher. So traurig der Anlass, so schön sei der Abend und der Zusammenhalt. Und am Schluss gab es für die Gäste noch ein Goodie Bag.

Zahlreiche Unternehmen stellten sich mit Geld- oder Sachspenden ein. Der Erlös kommt einer jungen Familie zugute. Der Familienvater ist seit einem Unfall auf einen Rollstuhl angewiesen und benötigt Unterstützung bei den Umbauarbeiten seines Hauses.

