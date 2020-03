„Wir haben uns die Hausaufgabe gestellt, dass jede von uns eine Komposition zu dieser CD beiträgt. Das ist uns toll gelungen“ – groß ist die Freude bei Carmen Gschwandtner über das neueste „Baby“ ihres Quartetts „Mocatheca“. Die Horner Musikschullehrerin und ehemalige Kapellmeisterin der Stadtmusikkapelle brachte gemeinsam mit ihren ehemaligen Studienkolleginnen Monika Kampichler-Moser (Bassethorn), Therese Hajny (Klarinette) und Kerstin Höller (Klarinette) ihre bereits zweite CD heraus, sie trägt den Titel „Augenblicke“.

Gschwandtner selbst legt im Quartett mit der Bassklarinette die Grundlage zur Musik. Die Eigenkompositionen der vier jungen Damen bilden im neuen Album „den Rahmen“, wie Gschwandtner sagte. Die Kompositionen widmen sich „diesen speziellen Momenten, die so schwer zu fassen sind und doch jene sind, die in Erinnerung bleiben“. Mit und in der Musik ließen sich diese Momente noch am ehesten begreifen, denn die vier Künstlerinnen erleben Musik als eine Kunst, die Menschen im Augenblick berührt, bewegt, fesselt.

Zu hören sind neben den Eigenkompositionen auch Werke junger aufstrebender KomponistInnen aus Österreich wie Simon Zöchbauer, Barbara Ströbl, Viola Falb und Martin Rainer, gemischt mit „Klassikern“ in neuem Gewand von Joseph Horovitz und Camille Saint-Saens.

Zu hören gibt es das neue Programm am Sonntag, 22. März, um 16 Uhr im Rathaussaal in Eggenburg bei freiem Eintritt.