Bezirkshauptmannschaft: Matthias Krall folgt auf Margarita Wamser

Die Bezirkshauptmannschaft Horn hat einen neuen Bezirkshauptmann-Stellvertreter: Der 38-jährige Matthias Krall folgt in dieser Funktion Margarita Wamser, die ihrerseits die Position von Krall an der BH Zwettl übernimmt. Für Krall ist es seine zweite BH-Vertretung – eine Voraussetzung, um künftig Bezirkshauptmann zu werden und auch der Grund für den Wechsel.

Krall war seit 2017 an der BH Zwettl tätig, davor arbeitete er seit 2011 als Anlagenjurist an der Bezirkshauptmannschaft St. Pölten. In Horn übernimmt er zwar die Position Wamsers, nicht aber deren Aufgabengebiet, sondern die Bereiche Wirtschaft und Umwelt, die davor Daniela Obleser innehatte – sie wechselte ja wie berichtet im Herbst an die Bezirkshauptmannschaft Waidhofen.

Edda Klug übernimmt Agenden von Wamser

Auf seine neue Herausforderung freut sich Krall schon sehr. Er hat bei seiner Tätigkeit in Zwettl die Waldviertler als „angenehme Menschen“ kennengelernt, sagt er zur NÖN. Außerdem schätze er die schöne Gegend in der Region. „Man lernt viele schöne Plätze kennen, die man dann auch mit seiner Familie besuchen kann“, sagt der zweifache Familienvater.

Im Zuge einer Videokonferenz hat er auch schon die Bürgermeister des Bezirks Horn kennengelernt, aber: „Ich hoffe schon sehr, dass Begegnungen bald wieder von Angesicht zu Angesicht möglich werden“, hofft er auf eine baldige Besserung der Coronalage. Und diesbezüglich hat er gleich ein Lob für die Horner Bevölkerung mit im Gepäck: „Im Bezirk sind die Zahlen vergleichsweise deshalb so gut, weil die Bereitschaft zur Impfung sehr hoch ist“, spricht er die etwa im Vergleich zum Bezirk Zwettl wesentlich höhere Durchimpfungsrate und die Quote bei den Drittstichen an. Abzuwarten bleibe natürlich, wie stark die Omikron-Mutation den Bezirk treffe. „Ich hoffe aber, dass wir bald wieder andere Themen in den Fokus rücken können und aus dem Krisenmodus herauskommen können“, sagt Krall.

Mit Edda Klug gibt es auch eine neue dritte Juristin an der Bezirkshauptmannschaft Horn. Sie übernimmt mit 15. Dezember als Bereichsleiterin für den Bereich „Sicherheit und Ordnung“, dem die Fachgebiete Verkehr, Strafen, Polizei und Katastrophen zugeordnet sind, das Aufgabengebiet von Wamser.

Georg Föhrer ist neuer Amtstierarzt in Horn

Als dritte personelle Änderung gab Bezirkshauptmann Johannes Kranner den neuen Amtstierarzt bekannt. Georg Föhrer übernimmt von Andrea Graf-Laurer, die auf eigenen Wunsch an die BH Hollabrunn wechselt. Föhrer wird zumindest bis November 2022 als Karenzvertretung für Iris Schuhmann-Irschik in Horn agieren.