Bilanz der Arbeiterkammer: 1,26 Millionen Euro erkämpft

„Mehr als 7.400 Menschen haben vergangenes Jahr mit uns Kontakt aufgenommen“, erzählt Arbeitsrechtsexperte Andreas Riedl im Rahmen der Pressekonferenz der Arbeiterkammer Horn am 9. März.

Die Bezirksstelle Horn der Arbeiterkammer wurde auch während der Pandemie in vollem Ausmaß weiterbetrieben. „Manchmal hat es schon gereicht, eine Beratung über das Fenster zu erteilen. Doch wir haben versucht, unsere Türen mit den entsprechenden Auflagen immer offen zu halten“, erinnert sich Riedl an die Beratungsgespräche des vergangenen Jahres.

Arbeiterkammer ist eine wichtige Anlaufstelle

Themen, zu denen von den Mitarbeitern in erster Linie Auskunft erteilt werden musste, waren unter anderem Kurzarbeit, Kündigung und einvernehmliche Lösung des Dienstverhältnisses, Quarantänebestimmungen sowie Homeoffice oder Freistellung wegen Kinderbetreuung. Die Thematik Absonderung ausländischer Arbeitnehmer befasste die Mitarbeiter ebenfalls, das es beispielsweise in Tschechien andere Regeln gab, als in Österreich. „Das vergangene Jahr hat wieder einmal deutlich gemacht, wie wichtig wir als regionale Anlaufstelle sind“, zieht Bezirksstellenleiter-Stellvertreter Riedl Bilanz. Insgesamt wurden in der Bezirksstelle Horn mehr als 1,26 Mio. Euro für die Arbeitnehmer der Region gesichert.

Existenzbedrohung durch steigende Preise

Auf die tägliche Problematik, mit der die Mitarbeiter der Arbeiterkammer konfrontiert sind, geht Bezirksstellenleiter Robert Fischer ein. „Wenn jemand 1.500 bis 2.000 Euro verdient und dann plötzlich um 500 Euro monatlich weniger im Börsel hat, kann das schon existenzbedrohend sein. Vor allem, wenn man die steigenden Mieten und die Benzinpreise ansieht!“

Ein schwerwiegendes Beispiel bringt Riedl: „Eine Frau hatte bereits Mitte Mai zu arbeiten begonnen, angemeldet wurde sie bei der Österreichischen Gesundheitskasse jedoch erst mit Juli. Als sie kurz darauf erkrankte, wurde sie vom Dienstgeber gekündigt und dieser weigerte sich, eine Endabrechnung auszustellen.“ Bei der Überprüfung durch die Arbeiterkammer stellte sich heraus, dass die Frau durch die verspätete Anmeldung keinen Anspruch auf anteiliges Urlaubs- und Weihnachtsgeld gehabt hätte. Auch ein Teil des Lohns, die Entgeltfortzahlung im Krankenstand und die Abgeltung der noch offenen Urlaubstage waren der Frau nicht ausbezahlt worden. „Wir nahmen Kontakt mit dem Betrieb auf. Dieser war aber nicht bereit, die offenen Forderungen zu begleichen. Deshalb blieb nur der Weg vor Gericht“, schildert Riedl. Der Frau wurden mehr als 3.200 Euro zugesprochen.

Teilzeitbeschäftigung kann zur Armutsfalle werden

Branchenmäßig sind vor allem die Gastronomie- und Tourismusbranche sowie der Handel betroffen. Hier verweist Kammerrat Josef Wiesinger auch auf die Problematik der Teilzeitarbeitskräfte. „Das ist eine volkswirtschaftliche Katastrophe. Viele sagen zwar, dass ihnen vier Stunden reichen, dabei bedenken sie jedoch nicht die Auswirkungen, die eine Teilzeitbeschäftigung auf den späteren Pensionsanspruch hat.“

Andreas Riedl ergänzt in diesem Zusammenhang, dass auch die Elternteilzeit mehrfach zu Problemen führen würde, was von Bezirksstellenleiter Robert Fischer bestätigt wird: „Die Elternteilzeit wurde eingeführt, um die Vereinbarkeit von Kind und Familie zu verbessern. Sie führt aber nun eher dazu, dass vor allem Frauen in die Armutsfalle tappen.“

Eine Verbesserung, die im Vorjahr von der Arbeiterkammer für die Arbeitnehmer erreicht werden konnte, ist die Gleichstellung von Arbeitern und Angestellten bezüglich der Kündigungsfristen.

Handlungsbedarf sieht Josef Wiesinger noch beim Ausbau des öffentlichen Verkehrs. „In die Bezirkshauptstadt sollte es von überall eine öffentliche Anbindung geben. Davon sind wir im Waldviertel weit entfernt.“ Ebenso wäre er für eine Reform der Pendlerpauschale, insbesondere angesichts der aktuell fast täglich steigenden Treibstoffpreise.

„Ich bin froh, dass uns jedes Jahr so viele Arbeitnehmer ihr Vertrauen schenken. Es gibt zwar manche Dinge, die rechtlich nicht lösbar sind, doch auch fundierte Ratschläge sind manchmal wichtig und hilfreich. Und manchmal reicht es schon, wenn nur jemand da ist, der sich die Sorgen und Probleme der Arbeitnehmer anhört“, erklärt Bezirksstellenleiter Robert Fischer abschließend.

