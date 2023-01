Bilder für die Ukraine: „Helfen mit Kunst“

Werbung

„Helfen mit Kunst“ ist eine Initiative von Herbert Puschnik, um ukrainischen Kindern in den Kriegsgebieten zu helfen. Künstler spenden ihre Kunstwerke und geben den kleinen Ukrainern damit Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Die Bilder sind in der Auslage des ehemaligen Sportartikelgeschäftes Churanek in der Pragerstraße zu besichtigen und bei Interesse bei Herbert Puschnik käuflich zu erwerben. Der gesamte Verkaufserlös kommt den Kindern zugute. „Ich will unbedingt helfen“, das dachte sich Herbert Puschnik. Der akademische Maler und Leiter der Malakademie animierte auch andere Künstler aus der Ukraine und aus der Region, zu helfen.

Das Ergebnis ist eine Verkaufsausstellung „Kunst kaufen“ und damit den ukrainischen Kinder helfen. Es ist wahrscheinlich eine der außergewöhnlichsten Ausstellungen, die man jemals in Horn gesehen hat, gleichzeitig wird sie eine sein, die weit über die Stadt hinauswirken soll“, so Puschnik.

Infos und Terminvereinbarung bei Herbert Puschnik unter 0664/99333897

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.