Unter dem Motto „(K)Eine Zeit fürs Ehrenamt“ präsentierten Bildung hat Wert (BhW) und das Künstlerduo Gecko Art ein Live-Hörspiel zum Thema „Zeitgeschenk mit und ohne Mascherl im Ehrenamt.“

Im Rahmen der ewigen Diskussion um das Thema „Zeit und Zeitspenden“ hat sich das BhW NÖ mit einzelnen Bildungswerken und Gecko Art zusammen getan und das neue Veranstaltungsformat präsentiert. Im Vorfeld haben sich 13 Ehrenamtliche aus dem Bezirk Horn in Weitersfeld getroffen, um über die Zeit im Ehrenamt zu diskutieren. So wurden die Bedürfnisse und Aspekte sowohl für 17- als auch für 90-Jährige beleuchtet. Für den dramaturgischen Aufbau der Präsentation im Festsaal des Kunsthauses sorgte die Geschäftsführerin des BhW, Therese Reinel, mit ihrer Moderation und Begrüßung der Ehrengäste.

Ehrenamt ist wichtig für unsere Gesellschaft

„Ich bin sehr stolz, in einem Bundesland zu Hause zu sein, wo das Ehrenamt einen besonderen Stellenwert innehat. Menschen im Ehrenamt üben ihre Tätigkeit mit Herz und Hirn und mit innerer Überzeugung aus“, sagte Bezirkshauptmann Johannes Kranner. „Gerade das Bildungsehrenamt ist sehr zeitintensiv und braucht auch jede Menge Vorbereitungszeit.“

Von Reinel über seinen Zeitplan gefragt stellte Kranner fest: „Zeitplanung ist in meiner Position wichtig und notwendig, nur leider nicht immer umsetzbar. Umso wichtiger ist es für mich, die Freiräume, die bleiben, intensiv zu nutzen.“

In den unterschiedlichen Audioelementen, die zwischendurch immer wieder eingespielt wurden, konnten die Besucher die verschiedenen Zugänge der ehrenamtlich Tätigen heraushören und ob es ein Rezept gibt, wie man Familie, Beruf und Ehrenamt unter einen Hut bringt.

„Ehrenamt ist in unserer Gesellschaft unerlässlich, darum ist auch Vernetzung ein großes Thema, das viel Erfahrungsaustausch bringt und demnach ist gut investierte Zeit immer ein Gewinn für alle“, meinte die Horner BhW-Regionssprecherin Pauline Gschwandtner. Und Workshop-Teilnehmerin Sabine Neunteufl ergänzte: „Der höchste Lohn für unsere Bemühungen ist nicht das, was wir dafür bekommen, sondern das, was wir dadurch werden.“

Das Bildungswerk NÖ (BhW) gibt es in 209 Gemeinden, 1.500 Bildungsveranstaltungen werden im ganzen Bundesland jährlich organisiert, wobei 12.500 Stunden ehrenamtliche Bildungsarbeit geleistet werden.