Blutspender-Ehrung: 6 Goldene vergeben

Peter Hofbauer, Claudia Langer, Jutta Rabl und Bruno Pind überreichten die Verdienstmedaille in Bronze für 25 Blutspenden an Andreas Reisel (3. v. l.) und Petra Kases (2. v. r.) und die Verdienstmedaille in Silber für 50 Blutspenden an Franz Fichtinger (Mitte). Dank und Anerkennung für besondere Verdienste um das Blutspendewesen erhielt Franz Umfogl (4. v. l.), der 33 Jahre das Blutspendewesen im Bezirk Horn organisierte. Die Verdienstmedaille in Gold für 75 Blutspenden ging an Anton Winklmüller (3. v. l.), Franz Huber (M.), Helena Weiss (3. v. r.) und Martin Nendwich (r.).

