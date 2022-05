Buch-Kunst-Biennale: Stadt im Zeichen des Buches

Werbung

Als liebenswürdigen, chaotischen und bestorganisierten Galeristen der Edition Thurnhof und Obmann des Kunstvereins bezeichnete Bürgermeister Gerhard Lentschig Toni Kurz, der seit 1990 den Kunstverein Horn im Kunsthaus etabliert hat, im Rahmen der Eröffnung der „BuchKunstBiennale XV“. Nach zwei Jahren der Pandemie hat es Kurz mit seinem Team geschafft, Kunst und Künstler heuer wieder in den Vordergrund zu stellen.

Dabei rückt Horn in den Focus der Kunst und Kulturschaffenden. Internationale Buchkünstler hatten zum Mitmachen eingeladen und ließen sich bei offenen Werkstätten und Workshops über die Schulter schauen. Interessierte Besucher konnten selbst Techniken probieren. Der Kunstverein „bespielt“ die Räume des Kunsthauses ganzjährig, mit Ausstellungen, Veranstaltungen und wöchentlichem Galeriefrühstück, das bringt Besucher von weit her immer wieder nach Horn. Seit 30 Jahren organisiert der Kunstverein die Buch-Kunst-Biennale, eine Veranstaltung, die es in fast allen europäischen Ländern gibt, die aber für Österreich einzigartig ist.

Künstler aus Holland, der Schweiz, Deutschland und Österreich zeigen unter dem Titel „biblioVIELES“ in den Räumen des Kunstvereins noch bis 2. Juli ihre Werke und Arbeiten. Nach der Buch-Kunst-Biennale wird es im Sommer zum Thema Momentum eine Ausstellung mit Allegro Vivo geben, im Herbst werden Werke von Guido Katol und Sonia Gansterer gezeigt. „Ohne die mehr als über 1.000 freiwillig geleisteten Arbeitsstunden eines eingespielten Teams jährlich wäre ein Volljahresbetrieb nicht möglich und leistbar“, erklärte Kurz.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.