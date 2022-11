Buchveröffentlichung: Als ein Nachtzug 1875 entgleiste ...

Werbung

Auf einer Eisenbahnstrecke wird ein Gleisstück entfernt, der herandampfende Personenzug entgleist schließlich, aber der Verursacher des Unfalls mit zehn Toten und dreißig Verletzten kann nicht gefunden werden. Was sich nach der Handlung eines Kriminalromans anhört, war ein schweres Eisenbahnunglück in der Zeit der Habsburger-Monarchie. Der Horner Walter Schmidt hat sich der Ereignisse des 4. November 1875 in „Nachtzug nach Eger“ angenommen – kein Sachbuch, sondern ein Roman.

„Mein Vater hat mir schon vor 50 Jahren von diesem Ereignis auf der Franz-Josefs-Bahn erzählt“, sagt Schmidt: „Und seither hat es mich immer beschäftigt. Ich wusste, dass ich es irgendwann aufgreifen werde, jetzt in der Pension hatte ich die nötige Zeit dafür.“ Schmidt, zu Berufszeiten Lehrer an der Handelsakademie Horn, wurde in Gmünd geboren und ist in Allentsteig aufgewachsen. Für seinen Roman ist das nicht unwesentlich: Das Zugunglück ereignete sich etwa drei Kilometer vor dem Bahnhof Schwarzenau.

Die handelnden Personen sind frei erfunden. Wobei: „Den Bahnwärter und seine Frau gab es wirklich, genauso wie den Heizer und seine Verlobte.“ Der Fokus liege weniger auf dem historischen Geschehen, sondern auf den Folgen des Unglücks, erklärt Schmidt: „Darauf, wie es in das Leben, Denken und Empfinden verschiedener unmittelbar und mittelbar betroffener Personen wirkte.“ Weil es sich um einen tatsächlich passierten Unfall handelt, musste er sich freilich auf die Suche nach historischen Belegen machen. Diese zu finden, sei dank guter Dokumentation nicht allzu schwierig gewesen – auf dem Buchcover ist etwa eine Skizze aus Originalberichten zu sehen.

Weiterentwicklung trotz „Düsternis und Schrecken“

Es sei ihm wichtig gewesen, einzelne Geschehnisse aus mehreren Blickwinkeln – also aus der Perspektive unterschiedlicher Protagonisten – zu betrachten. So entstanden mögliche Biografien der im Roman vorkommenden Personen: „Es ist wichtig zu zeigen, wie sich Menschen trotz der Düsternis und des Schreckens dieses Ereignisses weiterentwickeln und aus der durchs Unglück verursachten Lebenskrise wachsen können.“

Am Buch gearbeitet hat Walter Schmidt rund zwei Jahre. „Die Freude daran ist beim Schreiben gekommen. Die handelnden Personen lagen mir irgendwann sehr am Herzen“, schmunzelt er. Als der Inhalt fertig war, ging es an die Verlagssuche. Erschienen ist das Buch nun bei „Bibliothek der Provinz“ mit Sitz in Großwolfgers. Schmidt: „Ich habe mich darüber gefreut, die Regionalität ist toll.“ Am 1. Dezember lädt er zur Lesung in die Buchhandlung „Frau Hofer“ in Horn.

Wer das Gleisstück entfernt und den Unfall somit verursacht hat, blieb nicht ungeklärt: Kurz vor seinem Tod legte der Bahnwärter, der in der Unglücksnacht am entsprechenden Streckenabschnitt Dienst hatte, ein Geständnis ab. Seine Beweggründe? Die beschreibt Walter Schmidt im Buch.

