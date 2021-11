CAV: Eine Ära geht zu Ende

„Sag zum Abschluss leise Servus“ – die Ära des CAV Horn geht schweren Herzens zu Ende. Die Entscheidung zur Auflösung wurde bereits bei der Jahreshauptversammlung getroffen. Jetzt wurde sie bei einer „Abschiedsfeierstunde“ öffentlich bestätigt, damit ist das Aus für den CAV besiegelt.

Mit einem Dankgottesdienst – zelebriert durch Pater Albert Groiß – im vom Arbeiterverein errichteten Katholischen Vereinshaus wurde der Festakt eröffnet. Obmann Roman Fröhlich gab einen Rückblick über die 115 Jahre der Vereinsgeschichte. KAB-Diözesanvorsitzender Franz Sedlmayer und Abt Thomas Renner richteten ihre Dankesworte an die anwesenden Mitglieder. Traurig über den Schritt zeigte sich auch Bürgermeister Jürgen Maier: „Damit bricht ein Kulturträger weg, der das soziale, kulturelle und gesellschaftliche Leben in der Stadt bereichert hat.“ Die rückläufige Entwicklung bei den Mitgliederzahlen in den Vereinen sei nichts Neues. Das gesellschaftliche Leben unterliege Veränderungen, die Anforderungen an jeden Einzelnen seien gewachsen. Die Bereitschaft, sich in Vereinen zu engagieren, sinke. „Es ist traurig, aber wir müssen uns dieser Veränderung stellen“, schloss Maier.

Papst-Leo-Stiftung: Zukunft noch offen

„Mit dem Papst- Leo-Preis soll es in irgendeiner Form weitergehen. Alles ist möglich, aber nichts ist fix.“ ROMAN FrÖHLICH CAV-Obmann

Wie es mit der Papst-Leo-Stiftung weiter geht, wird sich in den nächsten Tagen entscheiden. Fakt ist aber, dass es „in irgendeiner Form weitergehen soll. Alles ist möglich, aber nichts ist fix“, stellte Obmann Fröhlich fest. Neben den sinkenden Mitgliederzahlen mache es auch das sinkende Zinsniveau immer schwieriger, den Preis finanziell abzusichern. Der Preis ist anerkannt und wurde in den vergangenen Jahren an 40 Preisträger in Würdigung um deren soziales Engagement vergeben.

Bürgermeister Maier versprach, dass der Name „Katholisches Vereinshaus“ für das Veranstaltungszentrum bleibt. Eine Gedenktafel wird im Eingangsbereich auf die Geschichte des Hauses und des CAV hinweisen. Einnahmen des Vereins stehen nicht aus und alle Ausgaben sind getätigt.