Die Löwen sind gelandet: Nachdem in der Vorwoche die noch „nackten“ Löwenstatuen bei der Firma Riel in Reinprechtspölla angekommen sind, steht dem Start einer großen Benefizaktion des Lions Club Horn nichts mehr im Wege. Mit dieser Aktion, an der sich auch alle 20 Gemeinden des Bezirks Horn sowie zahlreiche regionale Firmen als Sponsoren beteiligen, will der Lions Club allein in den kommenden fünf Jahren 300.000 Euro für karitative Projekte aufbringen.

Feedback aus Wirtschaft ist groß. Dass dieses hochgesteckte Ziel gelingen wird, davon ist Lions Club-Präsident Gottfried Stark überzeugt. „Wir haben tolles Feedback auf unsere Pläne seitens der Wirtschaft und Sponsoren erhalten. Viele Unternehmen mit Herz machen mit. Trotz der aktuellen Krise geht es vielen Unternehmen in unserer Region gut. Die wollen etwas davon auch anderen weitergeben, die nicht so gut dastehen“, sagt er.

Ein Löwe pro Gemeinde, ein Künstler pro Löwe. Mit dieser umfassenden Charityaktion sollen Gemeinden, Wirtschaft und Kultur näher zusammengeführt werden. Gemeinsam will man ein nachhaltiges und sichtbares Zeichen der Solidarität setzen. Der Club stellt 20 Löwenstatuen zur Verfügung, die von regionalen Künstlern gestaltet werden. Die 20 Gemeinden im Bezirk Horn stellen den lebensgroßen Skulpturen entsprechende Plätze zur Verfügung. Die Förderer aus der Wirtschaft sind bei der Gestaltung der Löwen involviert und können im Erscheinungsbild des Löwen ihr Unternehmen präsentieren. Gestaltet werden sollen die Löwen von 20 Künstlern – laut Stark haben sich sogar schon mehr dafür gemeldet. Bis Ende April sollen die Löwen fertig gestaltet sein. Auch (fast) alle Sponsoren hat man schon an Bord, teilweise teilen sich zwei Firmen aus einem Ort das Sponsoring für den jeweiligen Löwen.

Löwen-Lotto für 10. Mai geplant. Mittels Lotto-Entscheid soll dann festgelegt werden, welcher Löwe in welche Gemeinde kommt. Geplant ist, dieses Event auf der Rosenburg abzuhalten – insofern es die Corona-Maßnahmen erlauben. Als Moderator hat der Lions Club mit Andy Marek auch dafür eine regionale Größe engagiert. Mit dieser Veranstaltung will man auch alle Beteiligten – Künstler, Sponsoren, Gemeinden, Club-Mitglieder – zusammenholen und so den Gemeinschaftssinn stärken.

Die Löwen sollen dann jährlich auf Wanderschaft gehen und jeweils – versehen mit einer in der Firma Riel eigens gefertigten Diebstahlsicherung – in einer anderen Gemeinde aufgestellt werden. Damit will man einerseits den Löwen wieder neue Aufmerksamkeit verschaffen, andererseits sollen auch alle Gemeinden gleich behandelt werden. Geplant ist die Aktion derzeit für mindestens fünf Jahre, mit den Gemeinden wurden schon Verträge für zehn Jahre geschlossen. Darüber hinaus ist aber eine längerfristige Aktion nicht ausgeschlossen.

Gemeinden können „Leuchtturmprojekte“ einreichen. Pro Jahr will man so 60.000 Euro an Spendengeldern lukrieren. 20.000 Euro davon sollen für „Leuchtturmprojekte“ aus den Gemeinden, für die es keine anderen Fördermöglichkeiten gibt, zweckgebunden sein. Diese Projekte können die Gemeinden einreichen, eine Jury entscheidet dann über die Vergabe der Unterstützung.

Löwen werden auch interaktiv sein. Parallel zum Charity-Charakter der Aktion sollen die Löwen auch ein kleines touristisches Plus für die Gemeinden werden. Dazu wird eine eigene Website rund um die Löwen entwickelt, die zu einer Art Rätselrallye einladen soll. Über einen QR-Code soll man dann Geschichten zu den Löwen abrufen können – etwa über die dahinterstehende Firma oder den Künstler, der den jeweiligen Löwen gestaltet hat.

Lions suchen neue Mitglieder. Die Aktion hält die Mitglieder des Lions Club ordentlich auf Trab. „Auch wenn heuer Punschstand und Flohmarkt ausgefallen sind, war es unter dem Strich trotzdem eines der aktivsten Clubjahre“, sagt Stark. In die Planung der Aktion seien auch schon seine Nachfolger Martina Surböck-Noé und Jürgen Rochla eingebunden gewesen.

Denn der Lions Club will mit dieser Aktion auch ein Zeichen setzen, für die Zukunft neue Mitglieder zu gewinnen. Ziel ist es, 20 neue Mitglieder zu holen – fünf sind laut Stark schon fix –, den Frauenanteil zu heben und den Altersdurchschnitt zu senken. „Wir wollen mit dem Bild, beim Lions Club ziehen sich alte Herren zum Zigarre-Rauchen in ein Hinterzimmer zurück, aufräumen. Als Mitglieder seien alle, die gerne Zeit für Gutes investieren, willkommen, egal, welchen beruflichen Hintergrund sie haben.