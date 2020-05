Cinemaplexx-Betreiber Peter Hauswirth rechnet damit, dass seine Kinos in Horn, Krems und Wolfsberg mit 1. September wieder Filme zeigen können. Er wisse zwar, dass die Wirtschaftskammer um eine frühere Öffnung kämpfe. „Aber ob ich jetzt am 15. August oder am 1. September aufsperre, ist aus wirtschaftlicher Sicht egal.“ Er wartet ab, ob Auflagen für den Kinobesuch kommen werden.

„Wir müssen schauen, was die Filmindustrie herausbringt: Österreich ist optimistisch.“ Die Kinos in den USA und Japan seien offen, Deutschland folge im Sommer nach. „Wir sind die Letzten, das ist ein Vorteil für uns.“ Das Filmangebot werde sich nicht ändern: „Es verschiebt sich nur.“ Der neue James Bond ist für den Herbst geplant, zudem der Marvel-Film „Black Widow“ und eine Fortsetzung von „Fast & the Furios.

Nur die Animation „Trolls“ sei ausgefallen und ins Internet verlagert worden. Einiges steht für 2021 auf dem Plan. „Es ist genug fertig gedreht und bei manchen ist nur mehr der Schnitt oder Ton zu machen“, sieht er den Start unproblematisch. „Die Produktion ist so lange still gestanden wie die Kinos zu haben, das führt nicht zu einem Loch.“ Üblicherweise entstehe das, wenn etwa Fußballweltmeisterschaften laufen: Die Verleiher planen daher bewusst Filmstarts eher vorher oder nachher.

Kampf um Förderungen

Die Coronakrise geht dennoch nicht spurlos vorüber. „Ich würde lügen, wenn ich sage: Es trifft uns nicht, bei null Umsatz innerhalb eines halben Jahres.“ Hauswirth könne zwar auf Rücklagen zurückgreifen, aber „auf sechs Monate sind wir nicht ausgelegt“.

„Wir kämpfen um die angekündigten Förderungen und das ist leider sehr bürokratisch und mühsam; andererseits will man die Gelder auch nicht aus dem Fenster schmeißen“, überlegt er. „Aber es ist zermürbend.“ Die Standortleiter sind für Wartungen in Kurzarbeit, ebenso die Bürokräfte. „Einen Teil haben wir leider kündigen müssen, weil wir keine Arbeit für sie anbieten können.“