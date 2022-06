Concerto Barocco: Alle zusammen auf der Bühne

Werbung Tag der offenen Tür Anzeige TE Connectivity öffnet Türen für Besucher

Bei „Concerto Barocco“ musizieren seit fünf Jahren Schüler, ehemalige Schüler und Lehrer der W. A. Mozart Musikschule gemeinsam. Diesmal konzertierten Schüler der Klassen Bigenzahn, Plank, Ruol Ruzzini, Straßberger, Szalay, Walther und Weikertschläger, Ex-Schüler und Lehrer gemeinsam im Campus. Nach längerer Zwangspause zeigten die Akteure der W.A. Mozart Musikschule dabei wieder ihr Können.

Im Orchester musizierten die Ensembles Oboe-Fagott unter der Leitung von Andrea Straßberger und „CamerataWAMMSis“ unter der Leitung von Sonja Walther.

Die Eröffnung bestritt das Oboen-Fagott Ensemble mit dem Stück „Musicalische Fürsten-Lust“ aus der Suite Nr. 2 in C-Dur von J.C.F. Fischer. Auf dem Programm der Camerata standen dann Werke von Vivaldi. Geboten wurde das Konzert für 4 Violinen in h-Moll mit den Solistinnen Agnes Prkna, Julia Gottschall, Viktoria Schimpf und Tabea Sykora aus „Die vier Jahreszeiten“, Konzert für 2 Blockflöten in e-Moll, L’Estate, von Georg Philipp Telemann bis zu Georg Friedrich Händels „Feuerwerksmusik“.

Als Solisten brillierten Anna Kaliwoda an der Viola bei dem Stück „Konzert für Viola in C-Moll“ von Johann Christoph Bach, Agnes Prkna an der Violine beim Stück aus den vier Jahreszeiten op. 8/Nr. 2 RV 315 sowie Stefan Schmid an der Oboe beim Stück I. Andante e spiccato von A. Marcello.

