Aus dem Dr. Herbert Grusch-Sozialfonds, benannt nach dem ehemaligen Horner Amtsarzt, werden heuer 2.500 Euro für zwei Fälle zur Verfügung gestellt. „Am Ende eines Jahres ist es wieder angebraucht, im Zirkel-Leben Rückschau zu halten“, berichtet Notar Leopold Mayerhofer, Mitglied im Cartellverband (CV)-Zirkel und Kurator des Dr. Herbert Grusch-Sozialfonds.

Ein besonderes Anliegen sei dem Zirkelvorstand nach wie vor das soziale Engagement. „Der Fonds wurde vor sieben Jahren im Gedenken an den langjährigen Zirkelvorstand Herbert Grusch, dem die Solidarität mit den Schwachen stets ein Anliegen war, eingerichtet“, erklärte Mayerhofer. Der Fonds hat in der kurzen Zeit seines Bestehens bereits mehr als 12.000 Euro an unverschuldet in Not geratene Familien oder Personen im Bezirk ausgeschüttet.

„Viele Cartellbrüder haben Daueraufträge mit einer monatlichen Überweisung eingerichtet. Aber auch einmalige Spenden tragen dazu bei, dass wir weiterhelfen können“, sagt CV-Zirkelvorsitzender Gottfried Krottendorfer im Rahmen der Scheckübergabe an Bezirkshauptmann Johannes Kranner für die Sozialabteilung der Bezirkshauptmannschaft Horn.