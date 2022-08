Das erste „Sehr gut“ nach fast 60 Jahren

„Dich kenn ich. Bist du nicht der …? Er war es, nämlich der Horner Alois Litschauer, vor seiner Pensionierung in verschiedenen Funktionen im Dienst der Bezirkshauptmannschaft Horn.

Er war Mitte der Vorwoche auf einer 160 km-Radtour (!) durch die Bezirke Horn, Waidhofen, Zwettl und Krems. Nach fünf Stunden hatte er eine besondere Begegnung in Groß Haselbach im Gemeindegebiet von Schwarzenau im Bezirk Zwettl, die ihn staunen ließ.

Er traf ganz zufällig eine flotte Radfahrerin und sein Erstaunen war gewaltig: Die Radlerin war im Jahr 1963, also vor 59 Jahren, seine Deutschlehrerin und Klassenvorständin in der ersten Klasse des Gymnasiums Waidhofen/Thaya, nämlich Herta Krammer, die in dem Ort wohnt.

„Dieser Zufall ist wohl ein Augenzwinkern Gottes“

Auch sie erkannte ihren ehemaligen Schüler sofort, hielt an und sie kamen ins Plaudern. Krammer radelt fast täglich („Ein E-Bike brauch ich nicht“) und schafft auch ohne Strom eine Jahresleistung von rund 3.000 Kilometern, denn „mit Bewegung kann man sich gut fit halten“.

Nach einem kurzen Tratsch ging es für beide Radler wieder weiter. Ein Lächeln seiner Lehrerin durfte Litschauer auf einem Foto mitnehmen. Sein Kommentar: „Ich hätte nicht geglaubt, meine Deutschlehrerin, die ich ganz besonders schätze, nach 59 Jahre auf dem Rad zu treffen. Diese Zufälligkeit ist sicher ein Augenzwinkern des lieben Gottes.“

Detail am Rande: Die Zeilen, die er der NÖN übermittelte, ließ er vorher seiner Lehrerin lesen. Die fand nur zwei Tippfehler, aber ansonsten verlieh sie ihm ein glattes „Sehr gut“. „Und dabei war ich in Deutsch eigentlich immer ein Problemkandidat und schaffte höchstens ein ,Genügend’. Es muss wohl an der Steigerung des Könnens des ehemals schwachen Schülers liegen. Die Konsequenz: Nie die Flinte ins Korn werfen, auch wenn es 59 Jahre dauert“, sagte Litschauer mit einem Augenzwinkern.

