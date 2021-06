Es herrscht wieder Leben im Horner Kunsthaus: Vor ausverkauftem Haus gastierte der „Nino aus Wien“ alias Nino Mandl im Festsaal. Organisiert wurde das Event vom Team „Kultur im Tonkeller“.

Der Nino aus Wien ist ein österreichischer Liedermacher und Literat. Er inszeniert sich als „urbaner Poet“, schreibt und singt schräge Popmusik, in der die Phrasierung eines André Hellers auf die Sprache der neumodernen Zeit trifft. Die Besonderheit dieses Künstlers ist, dass er Deutsch singt und dabei keine Berührungsängste bezüglich des klassischen Austro-Pop kennt. Im Gegenteil, Mandl findet den früheren Wolfgang Ambros gut. Aber auch André Heller, an dessen Phrasierung sein Gesang mitunter erinnert. Der Nino aus Wien spielte witzigen, lässigen Rock mit Pop-Breitseiten, die er auf seine Verehrung der Beatles zurückführt. In Mandls Texten tauchte schließlich eine Vorliebe für einschlägige, britische Literatur wie jene von Edward Lear oder James Joyce auf. Unter dem Strich bot sich dem Publikum ein großartiger Konzertabend.