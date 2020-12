Der Lions Club Horn startet im Jahr 2021 ein einzigartiges Projekt. Mit 20 Löwen-Statuen, die in den Gemeinden des Bezirks Horn aufgestellt werden sollen und immer wieder neue Standorte erhalten sollen, will man unter dem passenden Motto „Die Löwen sind los“ Partner für Benefiz-Projekte finden, um mit dem daraus gewonnenen Geld bedürftige Menschen in der Region zu unterstützen. Am Bild: Präsident Gottfried Stark, Julia Langstadlinger, Andrea Hofmann, Harald Hofmann, Martina Surböck-Noe, Horst Langstadlinger, Jürgen Rochla und Fritz Eckhard.

Dieter Schewig