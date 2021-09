Nach den „Großen Geschichten“ in Raabs entführen die Tagträumer*innen nur kurz darauf auch in Horn in die Welt der Fantasie. Mit dem Theaterfestival „Kontinente der Fantasie“ hat der künstlerische Leiter Holger Schober ein kunterbuntes Programm für wirklich jedes Alter auf die Beine gestellt.

„Vom Alter von sechs Monaten angefangen ist für jeden etwas dabei“, verspricht er. Als roter Faden zieht sich dabei der Ausbruch aus dem Alltag durch alle Theaterstücke und Aufführungen: „In diesen Zeiten ist das Reisen leider sehr schwierig geworden. Aber auch wenn man real mit vielen Grenzen leben muss, kommt man mit der Fantasie doch überall hin.“

Start am 01. Oktober

Am 1. Oktober werden die ersten Vorhänge auf den Horner Bühnen fallen. Zehn Tage lang werden unter anderem Kunsthaus, Campus oder Vereinshaus bespielt. Einzelne Programmpunkte finden aber auch an ungewöhnlicheren Orten, wie im Museum, am Hauptplatz oder auch in der VIP-Lounge des SV Horn statt. Das Festival glänzt neben vielen nationalen auch mit einigen internationalen Künstlern. So wird gleich zum Eröffnungstag der niederländische Theatermacher Andreas Denk mit „Nachbars Küchenparade“ zu sehen sein. Bei der irrwitzigen Performance rund ums Thema Essen wird sogar live gekocht. Auch das Publikum muss nicht Hunger leiden, denn die Kochergebnisse dürfen verkostet werden.

Weitere Highlights warten mit Adaptionen der großen Werke der Weltliteratur für die Theaterbühne. „Werther in Love“ ist eine rasante Neufassung des bekannten Stoffes. Gespielt von „comedia Köln“ wird Goethes Protagonist zum veganen Kiffer, der dem Zeitgeist der Vorlage ebenso entspricht, wie dem modernen Hipster.

Dass es nicht immer Theater sein muss, zeigt der „Circus Lumineszenz Playground“. Die interaktive Lichtinstallation im Kunsthaus Horn wird gleich über mehrere Tage zu besichtigen sein. Eine „Weinlese“ von Reinhold G. Moritz richtet sich mit einer einhergehenden Weinverkostung an ein erwachseneres Publikum. Für die Allerjüngsten bietet das Festival dagegen „BLUB - Eine Reise in die Tiefe“. Die performative Installation vom „Theater.nuu“ ist schon für Kleinkinder ab sechs Monaten geeignet.

Schulen wegen Corona noch vorsichtig

Ein kleiner Schwerpunkt soll zudem auf der Musik liegen. „Wir haben auch ein paar Liedermacher für junges Publikum mit dabei“, berichtet Holger Schober. „Kinderrockstar“ Matthäus Bär wird unter anderem zu sehen und hören sein. Eigentlich wären sogar noch mehr Konzerte im Rahmen der „Kontinente der Fantasie“ geplant gewesen. „Das stellte sich aber leider als schwierig heraus. Viele Musiker holen gerade zahlreiche Konzerte vom Vorjahr nach, weshalb wir nicht jeden bekommen haben, den wir wollten“, erklärt der künstlerische Leiter. Aber auch bei kommenden Festivals soll Musik immer eine tragende Rolle spielen.

Die Geschütze sind also alle aufgefahren. Für Holger Schober bleibt nur zu hoffen, dass das Publikumsinteresse am Theater nach der langen Coronazeit wieder zulegen kann. Die jüngsten Aufführungen in Raabs waren teilweise nur mäßig besucht. Ob die Tagträumer*innen in Horn besser abschneiden werden, lasse sich noch nicht einschätzen.

„Es läuft aber generell überall schlecht. Auch die großen Theater in Wien haben nur geringe Besucherzahlen“, meint Schober – und das, obwohl sämtliche Coronaregeln rigoros eingehalten werden. Im speziellen Fall der Tagträumer*innen käme das Problem der Schulveranstaltungen hinzu. „Mit den Kindergärten und Volksschulen läuft es gut. Da sind wir teilweise sogar überbucht. Bei allen Schulen darüber merkt man allerdings die Verunsicherung.“ Mittelschule, Gymnasium & Co. würden aktuell nur ungern im Voraus reservieren.

Die momentane Buchungslage gäbe zumindest grünes Licht für alle Programmpunkte. „Für alle Veranstaltungen sind Karten gebucht. Es findet also alles statt“, betont Schober. Zuschauerrekorde würde man aber zumindest heuer beim Einstand noch keine aufstellen können. Abwarten. Vielleicht gelingt mit den „Kontinenten der Fantasie“ allen Umständen zum Trotz eine überraschende Wende in der Geschichte.