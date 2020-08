„In die Welt des Musicals hineinschnuppern“ ist das Ziel des Sommercamps, das Christine Rösslhuber gemeinsam mit einer Studienkollegin aus Tirol veranstaltet. „Wegen Corona hatte ich plötzlich Zeit, die ich eigentlich nicht gehabt hätte und habe überlegt, was ich denn machen könnte“, erzählt sie.

Zur Zeit des Lockdowns wäre Rösslhuber eigentlich mit dem Musical „Pippi Langstrumpf“ auf Tournee gegangen. Die Premiere konnten die Musicaldarsteller vor halbleerem Haus — viele Gäste kamen aus Angst nicht — noch spielen, alles danach sei abgeblasen und die Theater geschlossen worden, schildert sie. „Auf der Heimfahrt nach der Premiere sind wir an lauter geschlossenen Theatertüren vorbeigefahren, ein trostloser Anblick“, beschreibt sie weiter. Auch ihr Sommerengagement, sie hätte in „Sister Act“ gespielt, wurde abgesagt.

In der vielen freien Zeit kam Christine Rösslhuber die Idee eines Sommercamps, in dem Kinder zwischen acht und zwölf Jahren in die Musical-Welt eintauchen können. „Wir werden tanzen, Lieder erlernen, Choreografien einstudieren und verschiedenste Schauspiel-Spiele spielen“, erklärt sie den Ablauf des Camps.

Zu ihrer Schulzeit habe es solche Angebote nicht gegeben, was mit ein Grund für die Entstehung des Camps war. Christine Rösslhuber hat das Gymnasium in Horn und dort den Schulchor besucht. In der siebten Klasse wirkte sie bei einem Musical-Projekt in Wien mit. Die Entscheidung, Musical zu studieren kam bei den Salzburger Festspielen, wo sie im Bewegungschor war: „Ich habe dort zwei Münchnerinnen kennengelernt, die Musical studiert haben. Ich bin dann zu ihnen gefahren, habe mir alles angeschaut und beschlossen, dass ich das auch machen möchte“, erzählt sie.

Beim Musical werden viele Bereiche vereint und man könne mit der Ausbildung viel machen. Studiert hat Rösslhuber in Wien, abgeschlossen hat sie das Studium vor drei Jahren in London. Seitdem ist sie in der Volksoper und dem Theater an der Wien tätig. Ihr Ziel sei es, vom Musical leben zu können und in verschiedensten Produktionen mitzuwirken. Weitere Pläne gäbe es noch nicht: „Ich gehe dorthin, wo es mich hinzieht“.