Diebe stahlen einen nicht funktionsfähigen Elektro-Roller

Der Diebstahl ereignete sich zwischen dem Abend des 27. Oktobers und Mittag des 28. Oktobers.Der bzw. die Täter dürften laut Polizei vermutlich über eine nicht versperrte Zugangstüre in den Gang des Mehrparteienhauses und so weiter in den unversperrten Keller gelangt sein. Im Keller wurde der Riegel eines Schlosses abgebrochen, wodurch das dort eingehängte und versperrte Vorhangschluss nicht beschädigt wurde. Anschließend stahlen der bzw. die Täter den E-Scooter und verließen über den Garagentrakt das Objekt, indem sie ein elektrisches Sektionaltor öffneten. Das Tor blieb offen stehen.

Laut Besitzer des E-Scooters wurde der über mehrere Jahre hinweg nicht bewegt und geladen.

