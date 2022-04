E-Bike-Kurs für Senioren

Werbung

„Wir wollen ein Zeichen in Sachen Verkehrssicherheit setzen“, betonen Wolfgang Welser, Obmann von NÖs Senioren Horn, und Peter Kuderna, der Kremser ÖAMTC-Stützpunktleiter, die gemeinsam einen kostenlosen E-Bike-Kurs mit eigens geschulten ÖAMTC-Trainern am Freitag, 29. April, im geschützten Bereich am Horner Festgelände in der Kieselbreitengasse speziell für Senioren organisieren. Das Angebot dauert drei Stunden (9 bis 12 bzw. 13 bis 16 Uhr) und richtet sich an alle Ein-, Um- und Wiedereinsteiger.

Diese Kurse erscheinen insofern wichtig, weil rund ein Drittel aller gekauften Fahrräder E-Bikes sind, und in den letzten fünf Jahren 52 E-Bike-Fahrer über 65 Jahre tödlich verunglückt sind“, so Kuderna.

„Der Mobilitätsclub und die Stadtgemeinde Horn haben sich zum Ziel gesetzt, die individuelle Mobilität und die Sicherheit in Form von kostenlosen Kursen zu fördern“, erklärt Welser den Sinn dieser Aktion. „Anfänger und Fortgeschrittene haben im geschützten Bereich besser die Möglichkeit, sich mit dem E-Bike vertraut zu machen.“ Am Programm stehen einerseits Theorie und Begriffserklärungen, andererseits fahrtechnische Aspekte wie Bremsen, Engstellen, Langsamfahren oder Kurvenfahren im praktischen Teil.

Anmeldungen bei Wolfgang Welser ( 0676/7510516 bzw. www.ww57@kabsi.at).

