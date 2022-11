Education-System: EU steckte vier Millionen in Bildungskooperation

In Horn fand kürzlich der Abschluss des grenzüberschreitenden Projekts „Education in Science, Technology, Engineering and Mathematics“ (EduSTEM) statt, welches im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG V-A Österreich-Tschechische Republik finanziert wurde. Insgesamt 64 Kindergärten und 60 Schulen mit über 4.000 Kindern aus Niederösterreich haben bei diesem internationalen Vorzeigeprojekt mitgemacht.

Die Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik seien die großen Zukunftsfelder, sagte dabei Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Das Besondere an diesem Projekt sei, dass „unsere Kinder in diesen Bereichen eine besondere Qualifizierung und gleichzeitig in einer engen Kooperation mit unseren Nachbarn Sprach- und Kulturkenntnisse erfahren haben“, so die Landesrätin. Das Projekt wurde von der EU mit rund 4 Millionen Euro unterstützt.

Vernetzung im Bereich der Bildungseinrichtungen

Im grenzüberschreitenden Wirtschafts- und Gesellschaftsraum bilden Sprach- und Kulturkenntnisse einen wichtigen Anteil für die Beschäftigungsfähigkeit von künftigen jungen Erwachsenen in einer sich dynamisch verändernden Arbeitswelt. Naturwissenschaftliche, technische und digitale Kompetenzen haben in der gesamten Bildungslandschaft Österreichs und Tschechiens einen hohen Stellenwert.

Die Stärkung dieser Kompetenzen stehe in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Mittelpunkt. Das forschende, entdeckende und bewegte Lernen mit Fokus auf den digitalen, naturwissenschaftlichen und technischen Fachbereich wird daher mit dem Sprachenerwerb des Nachbarstaates verbunden. Dieser Aspekt eröffnet auch weitere Perspektiven der Zusammenarbeit zwischen den Bildungseinrichtungen. „Die Vernetzung von Bildungs- und Wirtschaftseinrichtungen haben einen zusätzlichen Mehrwert für die gesamte Region“, sagte Teschl-Hofmeister.

