Dritter Anlauf: Blicke ins All

Aller guten Dinge sind drei, hieß es am 1. April im Museum Horn bei der Ausstellungseröffnung der Eggenburger Künstlerin Ingrid Steininger zum Thema „Blicke ins Universum“. Zwei Jahre musste coronabedingt verschoben werden, nun war der Blick in die unendlichen Weiten unserer Galaxie möglich.

„Ich mache das hier nur meiner Frau zuliebe und weil der 1. April ist, denn ich bin ja kein Astronom“, begann Spitzenwissenschaftler Fritz Steininger die launige wissenschaftliche Einführung in das Thema Universum. Dann polierte der gelernte Paläontologe das eingerostete Schulwissen der Zuhörer ordentlich auf. Die kurzen Erklärungen zu Urknall, Milchstraße und Galaxien zauberten mit Sicherheit bei dem einen oder anderen die Erinnerung an den legendären Captain Kirk und sein Raumschiff Enterprise herbei. Beim Thema Lichtjahre gab Steininger zu: „Mir platzt das Hirn, wenn ich an die Zahlen denke, um die es hier geht!“

Nach Grußworten von Horns Kulturstadtrat Martin Seidl ergriff die Künstlerin selbst das Wort: „Ich kann beim Malen nicht leicht und dezent, ich arbeite gern auf großen Formaten mit allen Themen, die mein Herz bewegen. Das Universum fasziniert mich, denn es ist meine feste Überzeugung, dass alles Sein aus dem Sternenstaub kommt.“

Dementsprechend sind ihre Werke farbstark, flächig und atmosphärisch dicht. Mit einer sicheren Lichtregie und intensiver Farbpalette ziehen ihre Bilder den Betrachter sofort in seinen Bann. Man möchte sich die Entstehung des Universums so vorstellen, wie die Bilder von Ingrid Steininger: explosiv, funkelnd und voller Freude.

„Wir haben auf dieser Erde ungefähr 100 Jahre geschenkt bekommen, ich bin der Ansicht, dass wir sie bestmöglich für das Gute nützen sollten“, so die Künstlerin nachdenklich. Und wenn diese Zeit vorbei ist? Dann kehrt Steininger auf ihren eigenen Stern zurück. Den hat sie nämlich. Ihr Mann hat ihr einen gekauft: „Im Sternbild Widder trägt ein Stern jetzt ihren Namen. Und wenn sie einmal zu Sternenstaub wird, dann hockt sie bestimmt da draußen und malt ihre Bilder…“

