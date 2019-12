„Ich habe sie schlicht weg übersehen“, sagt der 53-Jährige im Bezirksgericht Horn. Der geständige Angeklagte war im November 2018 in Eggenburg auf der Pulkauer Straße unterwegs, währenddessen ging eine 76-Jährige beim Café „Per Du“ über die Fahrbahn. Der Autolenker konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Die Frau erlitt schwere Verletzungen: Schädelhirntrauma, Gehirnprellung, Rissquetschwunde am Schädel und Prellungen am Körper. Ein medizinisches Gutachten klärte, von welcher Seite sie die Straße überquert hatte. „Ich habe die längste Zeit geglaubt, dass sie von rechts gekommen ist.“ Dass dem nicht so war, zeige, dass der Lenker die 76-Jährige wirklich übersehen habe, ergänzt sein Verteidiger.

Bezirksrichter Thomas Brandstetter erkundigte sich nach der Fahrgeschwindigkeit. „Ich habe höchstens einen 40er draufgehabt“, sei der 53-Jährige bei der Engelsdorfer Straße vorsichtig, weil viele die Stopptafel ignorieren würden. Der Richter schlägt eine Diversion vor: Der Angeklagte ist einverstanden.

Er muss in zwei Wochen 400 Euro Geldbuße zahlen, dann wird das Verfahren eingestellt. Dazu kommt eine Schadensgutmachung mit 1.000 Euro. „Das macht an sich die Versicherung“, erklärt Brandstetter. Der 53-Jährige drückt gegenüber der 76-Jährigen noch sein Bedauern über den Vorfall aus.