Ehrungen für die schönsten Gärten

Nowak und sein Team sorgten vor der Ruperti Hütte für ihre Gäste. Und so wurde die Gartenanlage wieder zum Treffpunkt für Freunde der gepflegten Gastlichkeit. Einer der Höhepunkte war die Preisübergabe an die Gewinner der Aktion der „Schönste Schrebergarten.“

Bürgermeister Gerhard Lentschig , Chef-Juror Gemeinderat Ludwig Band und Obmann Nowak überreichten für die schönsten Gartenparzellen Plaketten, Blumen und eine Fotocollage an die erfolgreichen Teilnehmer. Die Plakette in Gold ging an Andreas Plaim und Monika Dirnberger , die Plakette in Silber erhielt Roland Rosenkranz und Bronze ging an Delgermaa Batsaikhan.

„Ein wirklich tolles Fest“ meinte Bürgermeister Lentschig und gratulierte zur tollen Organisation und zu den schönen Gärten. Für die Wahl der schönsten Schrebergärten 2023 gibt es bereits zwei Anmeldungen, auch Gemeinderätin Cordelia Lachmann hat sich für eine Gartenparzelle angemeldet. Es war ein gelungenes Fest im wunderbaren Ambiente, stellten die Besucher fest.

