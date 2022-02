Ein Jahr Teststraßen im Bezirk: 190.000 Mal in der Nase gebohrt

Die ersten Corona-Teststraßen im Bezirk Horn nahmen am 25. Jänner des Vorjahres ihren Betrieb auf. In Eggenburg beging man deshalb in der Vorwoche ein leider notwendiges „Jubiläum“: Im Rot-Kreuz-Haus in der Pulkauer-straße kamen die Koordinatoren der Teststraßen sowie die Bürgermeister der Gemeinden, in denen seit dem Start durchgehend Teststraßen betrieben werden, zusammen.

Dabei erinnerten sich die Teststraßenkoordinatoren Martin Neugebauer und Thomas Nichtawitz gemeinsam mit den Bürgermeistern Jürgen Maier (Horn), Georg Gilli (Eggenburg) und Martin Falk (Gars) bei einem Steh-Kaffee an den Start der Aktion. „Mitte Dezember 2020 bis Anfang Jänner 2021 hatten wir in Eggenburg noch Massentestungen in der Stadthalle“, erzählt Stadtrat und Sicherheitsmanager Martin Neugebauer, „aber schon Ende Jänner konnten wir mit den Teststraßen beginnen.“ Ebenso wie Horn, Gars und Geras, also jenen Gemeinden, die die Vorreiter im Bezirk waren.

Dem Horner Stadtchef Jürgen Maier war es besonders wichtig, dass Menschen von Montag bis Sonntag eine Testmöglichkeit haben. Auf seine Initiative wurde das Angebot sukzessive erweitert, sodass zwischenzeitlich zehn Gemeinden – weitere Teststraßen gab es in Sigmundsherberg, Frauenhofen, Irnfritz, Drosendorf, Weitersfeld und Langau – mit einem Testangebot aufwarten konnten.

Während man in Horn Personal zwischenzeitlich angestellt hat, blieb in Eggenburg alles ehrenamtlich organisiert. „Ich als Sicherheitsmanager und politischer Mandatar bin für die Organisation und Koordinierung zuständig“, sagt Martin Neugebauer. Kein leichter Job, denn in Spitzenzeiten hatte man an die 9.000 Tests pro Woche zu verarbeiten. Insgesamt blickt man im Bezirk Horn auf eine beeindruckende Zahl zurück: 190.000 Testungen wurden in einem Jahr durchgeführt.

Das ist jetzt aber weniger geworden: „Wir liegen im Moment bei rund 1.000 Tests pro Woche. Zum einen ist das Testangebot überall gestiegen, zum anderen sind immer mehr Menschen geimpft.“ Die Teststraßen wurden daher nach und nach reduziert. „Denn jede dieser Einrichtungen verursacht Kosten, Personaleinsatz, Materialaufwand und Organisation – und es steckt sehr viel Zeit dahinter“, sagt Thomas Nichtawitz.

Was die weitere Strategie betrifft, fährt man auf Sicht: „Man kann in dieser Pandemie nur schwer lange im voraus planen, vielleicht ändert sich mit Impfpflicht und Quarantäne-Regeln schon bald etwas“, sagt Neugebauer. In Eggenburg ist man auf jeden Fall gerüstet: der Dienstplan bis Juni ist fertig.

