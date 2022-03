Eine Kundgebung für das Klima

Im Vorfeld des weltweiten Klimastreiks am 25. März, der auch in St. Pölten stattfinden wird (12.30 Uhr, Bahnhof St. Pölten) veranstaltet die Klimavolksbegehren-Regionalgruppe Horn am Freitag, 18. März, um 14.29 Uhr die erste Klimaschutzkundgebung am Horner Hauptplatz. Die Veranstaltung wird zusammen mit „Parents For Future Waldviertel“, „willkommen Mensch! in Horn“, dem Weltladen Horn und der Gemeinwohlökonomie organisiert.

Ziel der Kundgebung ist es, Menschen die Möglichkeit zu geben, sich auch in Horn für den Klimaschutz stark zu machen. Man wolle ein Zeichen setzen und die Politik ermutigen, sich noch stärker für den Klimaschutz zu engagieren.

Lisa Stern wird zwischen den Beiträgen von Schülern, den Mitveranstaltern und den Darbietungen von Marlyn&Stern moderieren, für jüngeres Publikum steht die große Weltkugel von Welthaus St. Pölten zur Verfügung und eine „Wunsch-Leine“ lädt Klein und Groß dazu ein, ganz persönliche Wünsche für eine lebenswerte Zukunft zu formulieren – egal, ob gezeichnet oder geschrieben.

