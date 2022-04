Einstimmige Beschlüsse: Premiere für die Stadtamtsdirektoren

Werbung

„Mir ist nicht bekannt, dass es jemals im Horner Gemeinderat eine solche Situation gegeben hat“, meinte Stadtamtsdirektor Matthias Pithan zur NÖN. Deren Mitarbeitern, die regelmäßig die Sitzungen verfolgen, ist auch nicht erinnerlich, dass sowohl der Vorsitzende des Finanzausschusses – in diesem Fall Stadtrat Heinrich Nagl – als auch sein Stellvertreter – Gemeinderat Stefan Keusch (beide ÖVP) – den Rechnungsabschluss krankheitsbedingt nicht vortragen konnten. Ebenfalls neu als Referentin: Pithans Stellvertreterin Petra Zach, die über die Kommunalgesellschaft berichtete – ebenso verständlich und kompetent wie Pithan, sodass für die Mandatare keine Fragen offenblieben.

Pithan: „Stadtgemeinde hat positiv gewirtschaftet!“

„Trotz vieler Investitionen stehen wir gut da“, sagte Pithan, „obwohl es im Vorjahr beachtliche Investitionen etwa in den Ausbau der Wasserver- als auch der Abwasserentsorgung gab oder in den Ankauf des Kindergartens in der Mödringer Straße.“ So ist auch erklärbar, dass der Schuldenstand von 11,9 Millionen Ende 2020 auf 13,2 Millionen mit 31. 12. 2021 gestiegen ist. Wie das Nettoergebnis des Ergebnishaushalts mit einem Plus von 1,5 Millionen Euro zeige, habe man positiv gewirtschaftet.

Durch die massiven Investitionen vor allem in die Infrastruktur und durch die teilweise Abdeckung von Darlehen, so Pithan, habe sich im Saldo des Finanzierungshaushalts ein Minus von knapp 850.000 Euro ergeben. Allerdings gebe es Zahlungsmittelreserven – Guthaben auf Konten und Rücklagen – von knapp über zwei Millionen Euro.

Die Horner Kommunalgesellschaft als Verwalterin der gemeindeeigenen Gebäude weist für 2020 (der Bericht für 2021 liegt noch nicht vor) einen Jahresgewinn von knapp 96.000 Euro auf, nach Berücksichtigung des Gewinnvortrags aus dem Vorjahr einen Bilanzgewinn von 807.000 Euro. Bei den Gemeindewohnhäusern wurden Sanierungen um rund 88.500 Euro durchgeführt, Stiegenanlagen erneuert und im Kunsthaus Duschbereiche saniert und die restlichen Zimmer mit Fernsehgeräten ausgestattet. In diese Zeit fällt auch das Projekt „Neubau des Clubhauses UTC Horn“ mit zirka 510.000 Euro.

Wie der Vorsitzende des Prüfungsausschusses Manfred Colleselli (SPÖ) im Anschluss ausführte, habe man eine umfangreiche Prüfung durchgeführt, es hätten sich keine Beanstandungen ergeben.

50.000 Euro Zuschuss für Kommunalgesellschaft

„Die Horner Kommunalgesellschaft als hundertprozentige Tochtergesellschaft der Stadtgemeinde Horn ist im laufenden Betrieb zunehmend mit dringend anstehenden Generalsanierungen von Gemeindewohnungen konfrontiert, die letztlich durch höhere Mieteinnahmen wieder der Stadt zu Gute kommen“, führte Petra Zach aus.

Weil für die zu sanierenden Wohnungen jährlich Kosten von rund 100.000 Euro anfallen und für das Kunsthaus der Abgang im Durchschnitt 60.000 Euro beträgt (Zach: „Der Kunstbetrieb kann nicht kostendeckend bzw. gewinnbringend geführt werden.“), wurde der Antrag gestellt, dass „eine Zuführung durch die Stadtgemeinde Horn in Form eines jährlichen Gesellschafterzuschusses in Höhe von zumindest 50.000 Euro notwendig erscheint.“

Das befand auch der Gemeinderat so und gab sowohl für den Rechnungsabschluss als auch für den Antrag zum Zuschuss für die Kommunalgesellschaft ohne Einwände seine Zustimmung.

