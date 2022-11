Endlich wieder eine Vernissage!

Werbung

„Nach drei Jahren Pause – die letzte Vernissage hier war 2019 – haben wir uns gesagt: ,Wir probieren es heuer wieder!‘ Und es war die richtige Entscheidung“, sagte Helmut Scheidl , Vorstandsdirektor der Sparkasse Horn, bei der Eröffnung der Ausstellung „Light up“ von Christine Weiser . Die Künstlerin stellte Scheidls Vorstandskollege Manfred Hofbauer vor: „Sie ist gebürtige Eggenburgerin und lebt jetzt in Ziersdorf, sie kommt also aus dem Einzugsbereich unserer Sparkasse. Mit ihrem eigenen künstlerischen Stil und neuerdings mit von Erich Schröter gemeinsam entwickelten Glasobjekten ist sie häufiger Gast bei Ausstellungen in Österreich, Deutschland, Tschechien.“

Weiser schöpft, wie sie selbst sagte, Inspiration und Kraft hauptsächlich aus der Natur und allem Greifbaren und Meditativen, das ihr innewohnt. „Und meine neue Leidenschaft ist die Designverbundglastechnik, die Figuren sind wetterfest und farbecht.“

Zwei Gründe führte Ex-Vizekanzler Wolfgang Brandstetter für seine Zusage zur Eröffnung an: „Es sind die Wertschöpfung zu dieser Bank und die Person der Künstlerin, die ich sehr schätze. Ihre Bilder haben mich mit der modernen Kunst wieder versöhnt.“

Unter den vielen Eröffnungsgästen unter anderem Bürgermeister Gerhard Lentschig mit einigen Stadträten, Vize und Aufsichtsratsvorsitzender Heinrich Nagl, sein Vorgänger in dieser Funktion Alexander Klik , Scheidls Vorgänger Rudolf Warringer und Manfred Wielach , Bezirkspolizeikommandantin Birgit Geitzenauer und ihr Vorgänger Günter Brinnich …

