Erfolgskonzept Stadtsee: Ab ins kühle Nass!

Temperaturen um die 30 Grad lassen die Schweißperlen von der Stirn tropfen. Wer in Horn und Umgebung wohnt, hat die Möglichkeit zur Abkühlung in den Horner Stadtsee zu springen.

„Die bisherigen Zahlen haben die Erwartungen weit übertroffen“, ist Bürgermeister Gerhard Lentschig erfreut, dass es eine derartig positive Resonanz auf die Investition gibt. „Auch die Synergie zwischen Restaurant, Badeanlage und Bühne wird bestens genutzt.“ An schönen Tagen – von denen es in diesem Jahr schon einige gab – konnten sicher über 1.000 Besucher das kühle Nass nutzen, auch das Allegro Vivo Festival war bereits am See zu Gast. „An der Auslastung am Parkplatz kann man auch erkennen, dass unsere Anlage schon über die Bezirksgrenzen hinaus genutzt wird. Auch die Verantwortlichen anderer Gemeinden haben die Anlage bereits begutachtet und sich über die Umsetzungsmöglichkeiten informiert.“

Auch Familienministerin Raab am Stadtsee

Neben Gemeindekollegen stattete auch Familienministerin Susanne Raab auf Einladung von VP-Nationalratsabgeordnetem Lukas Brandweiner der Stadtgemeinde Horn einen Besuch ab, um gemeinsam mit VP-Frauen-Bezirksobfrau Gabriele Kernstock, JVP-Bezirksobmann Nikolaus Dafert und Landtagsabgeordnetem Franz Linsbauer eine Runde beim Badesee zu machen.

NR Lukas Brandweiner, ÖAAB Bezirksobmann Peter Hüttl, Familienministerin Susanne Raab, Bürgermeister Gerhard Lentschig Foto: BKA / Florian Stötter

„Toll, wenn man sieht wie viel Leben und Freude hier im Stadtsee in Horn pulsiert. Da kann man Bürgermeister Lentschig nur gratulieren, für die Schaffung einer Oase für Familien mitten in der Stadt“, erklärt die Ministerin.

„Das Feedback auf unsere Anlage ist durchaus positiv und da wir alles von Anfang an gut durchdacht haben, fallen jetzt nur mehr Kleinigkeiten an, die man eventuell nachjustieren kann“, ist Lentschig stolz auf die Horner Erholungsoase.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.