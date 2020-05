„Meine kleinen Zwillingsschwestern haben im Gitterbett geschlafen, aber ich war mit meinen Eltern und vielen anderen auf der Straße, die Freude bei allen war riesig“, erinnert sich der seit Kurzem 89-jährige Horner Richard Zecha, vielen bekannt als Mitarbeiter der Sparkasse – zuletzt Leiter des dortigen Reisebüros – und einer der ersten, der beim Aufbau der Bezirksstelle des Roten Kreuzes mithalf und viele Jahre Bezirkskassier war, an die Abendstunden des 8. Mai 1945, als die Kirchenglocken das Ende des Zweiten Weltkrieges verkündeten. Aber schon am nächsten Tag wich die Freude der Ernüchterung, als erste russische Soldaten in Horn einmarschierten.

Prägend waren für ihn dieser Einmarsch und die Zeit danach: „Die Russen sind mit Lastwagen vorgefahren und haben die Häuser in der Riedenburgstraße und Ferdinand-Graf-Gasse räumen lassen und in Besitz genommen. Viele Häuser in Horn sind von den Besatzern geplündert worden, auch unser Haus an der Ecke Misson- und Lazarethgasse – dort war kein Lazarett, es ist ein Flurname – blieb nicht verschont.“

„Ich erinnere mich noch gut an die Maggi- Würfel, die auf der Straße verstreut gelegen sind.“ Richard Zecha über Plünderungen im Kaufhaus Öhlknecht

In besonderer Erinnerung blieb ihm der „Sturm“ der Russen auf das Kaufhaus Öhlknecht in der Pragerstraße, heute der Öhlknechthof. „Aber auch etliche Horner sind mit Leiterwagen gekommen und haben sich geholt, was die Russen übrig gelassen haben. Ich erinnere mich noch gut, wie Maggi-Würfel überall auf der Straße verstreut gelegen sind.“ Nicht vergessen hat er auch die Kommandantur, die in der heutigen (und damaligen) Apotheke eingerichtet wurde und wo ein Schulkollege davor auf der Straße gesessen ist und den Russen die Schuhe geputzt hat. „Diese ,Geschäftsidee‘ habe ich dann auch mit meinem schon verstorbenen Freund Walter Winkler verfolgt.“

Deutschen Gefangenen Zigaretten zugesteckt

R. Kornell Zeitzeuge Richard Zecha aus Horn: „Freude über Kriegsende war riesig!“

Mit diesem ist er auch oft zu der mit Zaun und Stacheldraht umgebenen Kaserne, in der bis zu 3.000 deutsche Kriegsgefangene untergebracht waren, gegangen und hat den Leuten Zigaretten, Brot und Kartoffeln zugesteckt. „Erwischen hätte man uns nicht dürfen, sonst …“ Der Zaun im Taffatal steht noch heute, die Erinnerung Zechas an diese Zeit ist noch immer lebendig.

Aus einer anderen Perspektive betrachtet Erich Rabl diese Zeit. Er unterrichtete bis vor einigen Jahren Geschichte am Bundesgymnasium Horn und ist seit etwa drei Jahrzehnten Horner Stadtarchivar. Er hat unter anderem ein Bild dieser 1945er-Tage in einem Jahresbericht des Gymnasiums entworfen und im Gedenkjahr 1985 mit seinen Schülern im Museum eine Ausstellung dazu gestaltet.

Bomben auf die Kaserne und das Krankenhaus

Seine Nachforschungen bestätigen Zechas Schilderungen, er ergänzt sie durch Ereignisse, die älteren Hornern wohl noch geläufig sind. So haben amerikanische Flieger im März 1945 Bomben beim Krankenhaus und bei der Kaserne abgeworfen, „aber Menschenleben waren nicht zu beklagen“. Ansonsten ist Horn von Kriegseinwirkungen weitgehend verschont geblieben. Bevor die Russen einmarschiert sind, sind Kolonnen von Evakuierten aus den russisch besetzten Gebieten durch Horn Richtung Westen gezogen. Noch am 2. Mai ist der Garser Isidor Wozniczak (siehe Seite 6) von den Nationalsozialisten erschossen und im Wald nahe Mödring verscharrt worden.

Zu diesem Zeitpunkt ist Horn noch im Machtbereich der Nazis gelegen, der Pfarrhof war mit der Parole „Und wir siegen doch!“ beschmiert worden. Nach den ursprünglichen Plänen hätte Horn von der Wehrmacht und dem Volkssturm verteidigt werden sollen, aber dazu ist es nicht gekommen. Frauen und Kinder sind am 8. Mai aufgefordert worden, die Stadt zu verlassen, aber Autos hat es nicht gegeben. „Wohl mit eignenen Wagen verschwanden lautlos die Führer der Partei“, notierte Direktor Karl Lux in der Chronik der Hauptschule. „Ähnlich verschwand die in Horn gewesene Wehrmacht.“

Bürgermeister „mutig und unerschrocken“

Russisch-Dolmetsch Friedrich Süßmann beschrieb die Situation im Mai 1945 unter anderem so: „Die Stadt war der Soldateska schutzlos preisgegeben. Den Passanten wurden auf offener Straße Uhren und Ringe abgenommen; in den Wohnungen suchten die Soldaten angeblich nach Waffen, nahmen aber bei der Gelegenheit Schmuck, Photoapparate und Kleidungsstücke mit; die Geschäfte wurden unter der Führung polnischer Arbeiter und dunkler einheimischer Elemente geplündert.“

MK Stadtarchivar Erich Rabl: „Horn wurde 1945 zweimal bombardiert.“

Zur politischen Situation berichtet Rabl, dass Ende Mai 1945 der Sodawassererzeuger Rudolf Weinmann als Bürgermeister vorgeschlagen und am 13. Juli per Akklamation bestellt wurde. Durch zehn Jahre habe er während der Besatzungszeit sein Amt „mit Mut und Unerschrockenheit“ ausgeübt.

Detail am Rande: Beim Bezirksgericht wurde am 16. August 1945 der ehemalige Horner Aufbauschüler und spätere Außenminister und Bundespräsident Rudolf Kirchschläger als Rechtspraktikant und Richteramtsanwärter angelobt …