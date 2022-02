Eröffnung Kunstausstellung: „Das Digitale stirbt“

Im Festsaal des Kunsthauses präsentierte NöART die künstlerischen Arbeiten von Niclas Anatol und Christopher Kieling. Gemeinderätin Jutta Marianne Rabl begrüßte die Gäste der Vernissage.

Die Kuratorin der Ausstellung Saskia Sailer stellte die Künstler und deren dynamische Werke eindrucksvoll und mit Kompetenz vor. „Das Digitale stirbt bei Stromausfall“, sagte Sailer. Deshalb wählt der Berliner Künstler Christopher Kieling die analoge Leinwand. Langsam und kontemplativ entstehen seine großformatigen Ölbilder: malerisch ausformulierte Stillleben, figurativ-narrative Szenen und Inszenierungen. Kieling plant seine Gemälde akribisch und weiß den Realismus mit einfacher Formensprache zu bedienen. Dabei haben seine Ölbilder eine Tendenz zum Skulpturalen – was eine Brücke zu den Werken des zweiten Künstlers herstellt.

Denn der Besucher trifft in der Ausstellung auch auf Arbeiten des Wiener Bildhauers und Malers Niclas Anatol. Seine im Krastaler Steinbruch in Kärnten entstandenen skulpturalen Gebilde aus Marmor entfalten sich im Raum: Archaisch, organisch wirken die Figuren. Sie sind offen für Deutungen. Beide Künstler finden sich in der Figuration. Ganz unterschiedlich gestalten sie ihr Werk und konzentrieren es mit einer Ausdruckskraft, die ansteckt!

Bürgermeister Jürgen Maier, der die Ausstellung eröffnete, würdigte die gute Zusammenarbeit zwischen NöART, Kunsthaus und Stadtgemeinde. Die Werke zum Thema „Konzentriert und fixiert“, Skulpturen und Bilder sind noch bis 5. März zu besichtigen. „Der Titel der Ausstellung ist dabei auch verbindendes Element aller Werke“, meinte Sailer.

