„Essen auf Rädern“ wird von Chauffeuren zwischen 60 und 80 aufrechtgehalten, aber damit sie der Gefahr einer Corona-Infektion nicht ausgesetzt sind, mobilisierten Bürgermeister Jürgen Maier und Organisator Gerhard Hauer Jüngere.

Kindergarten-Betreuer, Pfadfinder, JVP-Mitglieder und Privatpersonen in Kurzarbeit meldeten sich, werden eingeschult und wechseln sich nun ausgestattet mit Mund-Nasen-Schutz und Handschuhen ab. „Sie tragen dazu bei, dass die Aktion so gut wie vorher dasteht“, freut sich Hauer sehr. „Wir hoffen, dass sie Gefallen an der Aktion haben und hängenbleiben, auch wenn nur sporadisch.“

„Es ist anstrengend, allein zu sein. Aber es gibt genug, die sagen: Das wird schon. Wir haben schon Ärgeres erlebt.“ Gerhard Hauer

Die Aktion hat in der Coronakrise an Bedeutung gewonnen. „Wir haben einen wesentlichen Anstieg an Kunden“, schätzt Hauer die Zahl zwischen 15 und 20. „Das ist eine kleine Herausforderung gewesen.“ Zusätzliches Geschirr musste angeschafft werden: Man benötigt viele Garnituren, weil die Abholung erst tags darauf erfolgt.

„Wir haben etwa 7.500 Euro investiert“, berichtet Hauer. Eine Thermosbox alleine kostet 160 Euro. Ein Glücksfall war, dass die Sparkasse-Stiftung schon vor Corona finanzielle Hilfe zugesagt hatte: Sie steuerte 2.500 Euro bei. Die Lieferung des Geschirrs aus Tirol klappte trotz Quarantäne aller Gemeinden problemlos.

Die „Essen auf Rädern“-Logistik ebenso: Ein Schilterner Wirt, von Anfang an dabei, bringt täglich die Mahlzeiten zum Lutz-Parkplatz, wo die Übergabe auch ans Hilfswerk stattfindet. Der Horner Verein fährt mit vier Fahrern in seinem Gemeindegebiet, das Hilfswerk in Frauenhofen bis nach Brunn. Eines geht aber gerade sehr ab.

„Das, was uns am meisten wehtut, ist, dass wir mit keinem einen Plausch machen können. Wir sind oft die einzigen Ansprechpartner, aber wir haben jetzt auf kontaktlose Übergabe umstellen müssen“, schildert der 62-Jährige, dass jetzt nur mehr das Winken durchs Fenster möglich ist. „Es gibt schon ein paar, die sehr betrübt sind.“ Mit ihnen wird Telefonkontakt gehalten. „Es ist anstrengend, allein zu sein. Aber es gibt genug, die sagen: Das wird schon. Wir haben schon Ärgeres erlebt“, ergänzt Hauer, der bei einer Versicherung tätig ist und selbst Touren fährt. „Wir holen den Plausch nach.“

Die älteste Fahrerin der Runde ist übrigens 88 jung – und offenbar eine flinke Frau: „Ich sage zu ihr Gazelle“, beschreibt Hauer lachend. „Ihr ist es ganz schwergefallen, dass sie nicht mehr fährt. Eigentlich wollten alle weitermachen, aber vom Sicherheitsgedanken her habe ich gesagt: Bleibt’s lieber zu Hause.“

Warum Hauer „Essen auf Rädern“ überhaupt initiiert hat? „Weil ich einen sozialen Klaps habe“, lächelt der Horner. „Das ist meine Form der Freizeitgestaltung. Der andere geht auf den Fußballplatz, ich mache es auf diese Art.“