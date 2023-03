Horn Experten-Tipps: Wie vermeide ich „Pfusch am Bau“?

ER Eduard Reininger

Beim "Pfusch am Bau"-Vortrag in der Horner Volksbank: TV-Star Günther Nussbaum, Doris Pfeiffer und Roland Riemer von der Energie und Umweltagentur NÖ und Volksbank-Wien Regionaldirektor Wolfgang M. Weidinger (von links). Foto: Eduard Reininger

T V-Star Günther Nussbaum berichtete auf Initiative von Volksbank-Wien Regionaldirektor Wolfgang M. Weidinger am 2. März im Weitblick des Campus Horn über Fehler beim Häuslbauen. Der „Pfusch am Bau“-Experte berichtigte dabei mit viel Schmäh, was von der Planung bis zur Ausführung schief gehen kann.