Der Vorwurf lautet „Beweismittel-Fälschung“, dahinter steckt: Ein Firmeninhaber und sein Mitarbeiter waren nicht mit der erforderlichen Lizenz, die ein Lkw benötigt, unterwegs: Fahrerkarte und C-Führerschein. Der 59-jährige Geschäftsführer aus Horn bekennt sich vor dem Bezirksgericht schuldig und erklärte, wie es dazu kam.

Er sei öfter mit Gewichtsüberschreitungen beim Lieferwagen konfrontiert gewesen und habe das Fahrzeug umbauen lassen, erforderlich sei aber dann der C-Führerschein gewesen. „Ich habe das bereut, weil man keine Lkw-Fahrer kriegt.“ Nur ein Mitarbeiter habe sich gefunden, doch dann war der Chef im August mit Ausfällen und Urlaubszeiten konfrontiert. „Ich bin immer wieder eingestiegen“, habe er gewusst, dass ihm dafür die Berechtigung fehlt.

Bezirksrichter Thomas Brandstetter fragt nach, ob ihm die Einhaltung der Ruhezeiten auch bewusst sei? Das bejaht der 59-Jährige, nur: „Das geht in unserer Branche nicht. Ich bin der Chef, das teile ich mir ein.“ Für ihn gelten die Bestimmungen jedoch auch, ermahnt ihn Brandstetter. Der 29-jährige Mitarbeiter ist eine Woche lang mit dem Fahrzeug gefahren, ohne zu wissen, dass er Zusatzlizenzen benötige. Optisch habe das Fahrzeug wie alle anderen ausgesehen, bei denen ein B-Führerschein reiche. „Wir wechseln oft die Autos“, sagt er. Die Polizei hielt ihn im August auf, so kam die Angelegenheit ans Tageslicht. „Jetzt schaue ich mir immer den Zulassungsschein an, der Polizist hat mich darauf hingewiesen“, erklärt der 29-Jährige.

Warum der Chef seinen Angestellten nicht aufgeklärt hat, wundert sich die Vertreterin der Staatsanwaltschaft Krems. „Wir waren um jeden Fahrer froh. Das ist verabsäumt worden“, antwortet der 59-Jährige. Brandstetter bietet ihm und dem zweiten Beschuldigten eine Diversion in Form einer Geldbuße (900 und 300 Euro) ohne Eintrag ins Strafregister an. Beide stimmen zu, der Chef will den Betrag für seinen Mitarbeiter mitbezahlen. Den besagten Lkw habe er mittlerweile abgemeldet, ergänzt er.