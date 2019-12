Fein säuberlich hatte die ÖVP (wie berichtet) aufgelistet, wann die FPÖ bei Sitzungen anwesend war – und wann nicht. Die Fehlzeiten seien zu häufig, kreidete Klubobmann Gerhard Lentschig scharf an – und meinte damit vorwiegend FPÖ-Stadtrat Ronald Zöchmeister. Den wunderte wiederum die Zahl, dass bei 124 von 212 Ausschüssen kein blauer Gemeinderat anwesend gewesen sein soll.

NOEN Gerhard Lentschig (ÖVP): „Das chronische Fehlen war bei der FPÖ schon auffallend.

„Ich habe mir das durchgerechnet, jetzt weiß ich, was er meint.“ Hinzugezogen habe man offenbar auch jene Sitzungen, wo die FPÖ kein Recht auf Mitsprache oder Abstimmung hat. „Wir sind in zwölf Ausschüssen nur Zuhörer“, ist eine Anwesenheit nicht verpflichtend. Nicht nur unfair ist die ÖVP-Rechnung für Zöchmeister: „Das ist Schwachsinn.“

Das sieht Lentschig „eher nicht“ so. Natürlich sei das für die FPÖ „a bissl unangenehm“, zugleich habe man zwei grüne Mandatare, „die verhältnismäßig oft da sind“. „Das chronische Fehlen der FPÖ ist spürbar und auch anderen Fraktionen aufgefallen. Dass er echauffiert ist, ist seine Sache.“ Zöchmeister lässt das nicht auf sich sitzen.

Er selbst habe es als Verkehrsausschuss-Vorsitzender nie versäumt, vier Sitzungen einzuberufen. „Nur ein Beispiel: Bei meiner letzten Sitzung fehlten zwei aus der ÖVP“, schildert Zöchmeister, der auf der FPÖ-Liste diesmal auf Platz zwei steht. „Wir waren ganz knapp davor, dass wir den Ausschuss verschieben hätten müssen.“

Beschlussfähigkeit war nur knapp gegeben

Fünf Mitglieder (drei ÖVP, je einer aus SPÖ und FPÖ) stimmen dort ab: Noch einer weniger und die Beschlussfähigkeit wäre nicht gegeben gewesen. „Reinhard Litschauer und Robert Lochner waren entschuldigt“, erzählt Zöchmeister. „Nur dann kann ich nicht immer die FPÖ erwähnen“, ärgert er sich.

„Er hat schon recht: Es kann schon mal passieren, dass jemand fehlt, aber bei der FPÖ war es schon auffallend“, erwidert Lentschig. Zöchmeister argumentiert, dass bei der 19-köpfigen Mehrheitspartei grundsätzlich das Fehlen von zwei weniger auffalle als bei der FPÖ mit drei Vertretern. „Zu 99 Prozent fehlen ein oder zwei Mandatare bei der ÖVP, das zieht sich das ganze Jahr hindurch.“

Er nehme für seinen Ausschuss Zeitausgleich oder Urlaub in Anspruch. „Verkehrsverhandlungen finden meistens um 10 oder 13 Uhr statt“, geht er auf einen weiteren ÖVP-Vorwurf ein, dass Zöchmeister die meisten verpasste. „Jeder Gemeinderat hat einen Ansprechpartner im Amtshaus, meiner ist Mario Don. Ich war mit ihm ständig in Kontakt. Es ist nie etwas geschehen, was ich nicht gewusst habe.“