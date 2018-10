Was 1978 unter gewisser Skepsis der Bevölkerung mit vier Jugendlichen mit Behinderung und zwei Betreuern in der Kieselbreitengasse in Horn begann, ist 40 Jahre später nicht mehr aus der Bezirkshauptstadt wegzudenken: Die Caritas Werkstatt Horn feierte am 19. Oktober im Campus Horn ihr 40-Jahr-Jubiläum.

Zunächst begrüßte Elfriede Steiner, stellvertretende Werkstatt-Leiterin, die Gäste gemeinsam mit den frisch gewählten Werkstattvertretern. Die bekamen für ihre Begrüßung von Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister dafür großes Lob: „Nach 20 Jahren als Moderatorin beim ORF kann ich nur sagen, dass ihr das großartig gemacht habt.“

Zunächst wurde in einer Präsentation das Leistungsspektrum der Werkstatt präsentiert. Neben den sieben Abteilungen (eine davon für ältere Menschen) gibt es auch einen Garten, es werden Weiterbildungsmaßnahmen sowie Exkursionen und Betriebsausflüge geboten. Zudem haben acht Menschen mit Behinderung die Möglichkeit, im „Mobilen Auftrags-Team“ etwa in der Grünraumpflege „ihr Unwesen zu treiben“, wie Bürgermeister Jürgen Maier humorvoll anmerkte. Dadurch hätten sich die Mitglieder dieses Teams mit ihrem großen Engagement in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gespielt. Aber auch die Betreuer bekamen Lob von Maier: „Ihr schafft Freiräume für die Familien der Personen, die ihr betreut. Auch das ist eine unheimlich wichtige Tätigkeit.“

Langjährige Mitarbeiter wurden ausgezeichnet

Im Rückblick auf die „Erfolgsgeschichte“ könnten die Mitarbeiter stolz auf ihr Engagement und ihren Idealismus sein, merkte Bezirkshauptmann-Stellvertreterin Daniela Obleser an. Einen besonderen Dank an jene Unternehmen, die mit der Caritas-Werkstatt in Horn zusammenarbeiten, sprach Caritas-Direktor Hannes Ziselsberger aus. Auch Werkstatt-Leiterin Claudia Glaser, die nach einer Operation beim Festakt nicht dabei sein konnte, wurde für ihre langjährige erfolgreiche Arbeit gedankt.

In der Caritas-Werkstatt arbeiten derzeit 46 Mitarbeiter, die von acht Betreuern unter Leitung von Claudia Glaser in sieben Abteilungen betreut werden. 1982 übersiedelte die Werkstatt in die Scholz-Strasse, 1996 erfolgte die Übersiedlung in die Spitalgasse. Außenstellen gab es am Rathausplatz (2004 – 2007) und im Canisiusheim (2008 – 2017). Seit Jänner 2018 sind 26 Mitarbeiter mit drei Betreuern in einer neuen Bleibe in Gars untergebracht (die NÖN berichtete).

Im Rahmen des Festakts wurden auch einige langjährige Mitarbeiter vor den Vorhang geholt: Ulrike Feichtinger (35 Jahre), Andreas Anderlik (36 Jahre), Thomas Pöllabauer (37 Jahre), Elfriede Lassky (39 Jahre), Manfred Katholnig (39 Jahre), Emma Schüssler (39 Jahre) sowie Werner Kadiosfsky, der bereits fast seit Anbeginn vor 40 Jahren mit dabei ist.

Für die musikalische Umrahmung sorgte ein Bläser-Trio der W.A. Mozart-Musikschule.