Festival Allegro Vivo: Das Galakonzert trug den Namen zu recht

Es war alles angerichtet für einen stimmungsvollen Abend im Arkadenhof des Kunsthauses: freundliches Wetter, Schwalbengezwitscher, Lichtdesign – und natürlich die grandiose Academia Allegro Vivo mit ihrem künstlerischen Leiter und virtuosen Violin-Solisten Vahid Khadem-Missagh.

Vahid Khadem-Missagh als künstlerischer Leiter und Violinvirtuose begeisterte mit seiner Academia Allegro Vivo das Publikum im Arkadenhof des Kunsthauses wie Schauspieler Herbert Föttinger. Foto: Schewig Fotodesign

Und die Gäste wurden auch nicht enttäuscht, denn die Stückauswahl war genau auf diesen Abend abgestimmt – und auf den Nachbarn Schweiz, dem das Festival auf seine Weise näherkommt. Dazu gehörte auch eine Premiere: Zum ersten Mal in der 44-jährigen Geschichte war bei Allegro Vivo ein Alphorn zu hören, meisterhaft gespielt vom Italiener Carlo Torlontano, ein weltweit gefragter Solist auf diesem In strument. In Brahms‘ „Postkartengruß aus der Schweiz“, in Rossinis „Wilhelm Tell“-Ouvertüre und bei der Zugabe im bekannten Zapfenstreich aus dem Film „Verdammt in alle Ewigkeit“ mit Montgomery Clift begeisterte er das Publikum.

Gedanken über Österreichs Seele und über die Schweiz

Gleiches galt für Herbert Föttinger, bekannt als Regisseur, Schauspieler und Direktor des Theaters in der Josefstadt. Er erheiterte die Zuhörer mit Friedrich Dürrenmatts Gedanken über die Schweiz und ihre Bewohner, mit Egon Friedell und dessen Betrachtungen zur „Österreichischen Seele“, Anton Kuhs „Der Anschluss“, Helmut Qualtingers „Gemeindebau, vier Uhr früh“ oder H. C. Artmanns „med ana schwoazzn dintn“.

Großartige Interpretationen von Werken Leopold Mozarts, Tschaikowskis oder der Strauss-Brüder Josef und Johann („Perpetuum mobile“) machten den Abend zu einer wahren Gala.

