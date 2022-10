Finanzen geprüft: „Kein Schaden für die Stadtgemeinde“

Jetzt ist es soweit: Der Bericht der NÖ Landesregierung über die „Gebarungs-, abgabenrechtliche und dienstrechtliche Einschau“ bei der Stadtgemeinde Horn ist fertig. Damit soll ein Schlussstrich unter die Diskussion inklusive teilweise abstruser Gerüchte über die Schieflage der Horner Finanzen gezogen werden. Diese Schieflage soll den Gerüchten zufolge von einer mittlerweile aus ihrer Funktion geschiedenen ehemaligen Führungsperson ausgelöst worden sein. Bei der Sitzung des Gemeinderates am 5. Oktober löste der Bericht eine heftige Diskussion aus.

Bürgermeister Gerhard Lentschig (ÖVP): „Finanzen sind in Ordnung.“ Foto: Kornell

Zunächst führte Bürgermeister Gerhard Lentschig (ÖVP) aus, dass es ihm seit Amtsantritt wichtig gewesen sei, die Stadtfinanzen überprüfen zu lassen. Er habe daher die Vorverlegung der für 2023 geplanten Gebarungseinschau beantragt. Und die sei „sehr engmaschig“ und penibel seit Mai durchgeführt worden. Mitte September sei der 101 Seiten starke Bericht bei der Gemeinde eingelangt – er ist fast drei Mal so umfangreich wie jener der letzten Prüfung der Gemeinde, der 36 Seiten umfasst hat. Die Mitglieder des Gemeinderates hatten die Möglichkeit, Einsicht zu nehmen. Der Bericht habe klar aufgezeigt, dass seitens dieser Person der Stadtgemeinde kein finanzieller Schaden zugefügt worden sei: „Der Bericht bestätigt, dass unsere Finanzen in Ordnung sind – bis auf Kleinigkeiten, die man bei der Prüfung jeder Gemeinde finden würde“, sagte Lentschig.

Ich lasse mich ja nicht überprüfen, damit ich dann etwas habe, dass ich vertuschen kann.“ GERHARD LENTSCHIG Bürgermeister

Stadtrat Marco Stepan (SPÖ): „Einsicht für Prüfungsausschuss.“ Foto: Werner Jäger

Ausgelöst wurde die Diskussion dann durch die Behauptung von SPÖ-Fraktionschef Marco Stepan, die Gemeindeaufsicht habe Anzeige bei der Staatsanwaltschaft gegen die betroffene Person eingebracht. Er stellte den Antrag, dem Obmann des Prüfungsausschusses (Anm.: SPÖ-Gemeinderat Manfred Colleselli) Einsicht in die Ermittlungsakten zu gewähren. Das sorgte bei der ÖVP für Erstaunen. Zum einen wisse man nichts von einer Anzeige – und die Stadtgemeinde müsse im Fall einer Anzeige als potenziell Geschädigte Parteistellung bekommen und daher über die Anzeige informiert sein. Zum anderen sei nicht verständlich, warum in diesem Fall der Prüfungsausschuss und nicht die Gemeinde vertreten durch den Bürgermeister Einsicht in die Akte haben sollte, meinte Vize Heinz Nagl. Stepan begründete das dann mit der Parteizugehörigkeit. Bürgermeister Lentschig stellte im Gespräch mit der NÖN nach der Sitzung klar, dass der ÖVP nichts daran liege, irgendetwas zu verheimlichen: „Ich lasse mich ja nicht auf Herz und Nieren überprüfen, nur damit ich dann was in der Hand habe, das ich vertuschen kann“, sagt er.

Gemeindeaufsicht: „Keine Anzeige erstattet“

Die Frage der ÖVP, woher er von dieser Anzeige wisse, wollte Stepan übrigens nicht beantworten. Er wisse „mit ziemlicher Sicherheit“, dass es sie gebe. Die NÖN fragte bei Anna-Margarethe Sturm, Leiterin der Abteilung „Gemeinden“ beim Amt der NÖ Landesregierung nach. Sie erklärte, dass die Gemeindeaufsicht nicht Anzeige erstattet habe. Es habe aber im Vorfeld anonyme Anzeigen gegeben, die an die Staatsanwaltschaft zur weiteren Verwendung weitergeleitet wurden. Auch der Ermittlungsbericht über die Gebarungseinschau sei anderen Behörden zur Verfügung gestellt worden, „damit dort alles, was es dazu gibt, auf dem Tisch liegt“, stellt sie klar.

