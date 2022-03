Firma Nowak baut um zwei Millionen Euro aus

In Horn wird derzeit an allen Ecken und Enden gebaut – auch gegenüber dem Autohaus Waldviertel wurde in den vergangenen Tagen fleißig planiert. Hier baut Christian Nowak eine neue Halle samt Büroräumlichkeiten für sein Unternehmen CN Installationen GmbH, in der er neben Gas-Wasser-Heizungs- und Lüftungstechnik auch Elektrotechnik anbietet. Der Baustart soll noch im März erfolgen.

Mit den Planierungsarbeiten wurde schon begonnen, der Baustart soll noch im März erfolgen. Foto: Thomas Weikertschläger

Nowak hatte sich 2019 selbstständig gemacht und mit sieben Mitarbeitern in der Pragerstraße seine Firma aufgebaut – und die ist in den vergangenen drei Jahren stark gewachsen, zählt mittlerweile 20 Mitarbeiter. Dementsprechend ist auch der Platz im aktuellen Firmengebäude knapp geworden, erzählt Nowak. Vor allem hinsichtlich Lagerkapazitäten sei man an die Grenzen gestoßen. Dann wurde ein neuer Standort gesucht und mit jenem in der Böhmerwald Straße auch der „optimale“ gefunden. „In Horn gibt es keinen besseren Platz für uns“, meint Nowak.

Betrieb ist auf Großprojekte spezialisiert

Dank der direkten Lage an der Bundesstraße passe die Infrastruktur perfekt. Denn seine Projekte hat Nowak vor allem in der Region rund um Krems, am Wagram und in Richtung Wien in der Region Straßhof. Spezialisiert ist er mit seinem Unternehmen auf längerfristige Großprojekte. In Kirchberg am Wagram hat er etwa den Auftrag für den ersten Bauabschnitt eines Projekts an Land gezogen, der über mehrere Jahre läuft.

Dank dieser langfristigen Aufträge könne er beruhigt in die Zukunft schauen. Denn die Investitionssumme in das neue Projekt ist mit 1,5 bis 2 Mio. Euro ordentlich. Um dieses Geld entsteht auf dem 6.000 m 2 großen Areal eine Halle mit 950 m 2 sowie zwei Büroräumlichkeiten. Eines dieser Büros wird übrigens von Nowaks Bruder Andreas mit dessen Uniqa-Agentur genutzt werden. Darüber hinaus will Christian Nowak selbst auch am neuen Standort wieder einen Klein-Imbiss ähnlich jenem, den er jetzt schon in der Pragerstraße in seinem Firmengebäude betreibt, errichten und damit sein zweites Standbein aufrecht erhalten.

Gebäude produziert mehr Energie als es verbracht

Gebaut wird übrigens nach Plänen des Horner Architekturbüros AH3-Architekten. Und hinsichtlich Bauweise ist Nowak seiner Zeit voraus. Denn das neue Gebäude wird als Holzriegelbau in „Plus-Energie-Bauweise“ errichtet. Das heißt, dass das Gebäude selbst mehr Energie erzeugt, als es benötigt. Eine Bauweise, wie sie laut Armin Tahirovic von AH3-Architekten ab 2040 Standard sein soll. Geheizt wird mit einer umweltschonenden Wärmepumpe.

So soll die neue Firmenzentrale der CN Installationen GmbH aussehen. Foto: Visualisierung: AH3-Architekten

Ambitioniert ist auch der Zeitplan. Im Winter will Christian Nowak schon mit der Übersiedlung der Büros starten, im März 2023 hofft er dann, so richtig mit dem Betrieb am neuen Standort starten zu können.

