Für etwas Irritation sorgte das Verhalten der FPÖ-Mandatare Klemens Kofler und Ronald Zöchmeister bei der konstituierenden Sitzung des Horner Gemeinderates. Nachdem die beiden Blauen den Sitzungssaal etwas verfrüht verlassen hatten, kam kein gemeinsames Foto der 29 Gemeinderäte zustande. Dies interpretierten einige andere Mandatare als „Akt der Unhöflichkeit“. Auch den Handschlag bei der Begrüßung sollen die beiden einigen anderen Mandataren verweigert haben.

Auf NÖN-Nachfrage erklärte Kofler, dass es sich dabei keineswegs um eine Protestaktion gehandelt habe. Er und Zöchmeister hätten den Saal verlassen, weil es im Anschluss an die Sitzung um die Wahl der Vorsitzenden und deren Stellvertreter in den Ausschüssen gegangen sei. „Und dort sind wir ja nicht vertreten. Uns war nicht klar, dass noch ein gemeinsames Foto gemacht werden soll“, sagte Kofler. Es werde auch noch Themen geben, in denen die FPÖ tatsächlich Protest einlegen werde. „Aber nicht, in dem wir gehen, sondern indem wir uns zu Wort melden“, sagte Kofler.

„Wir wollen uns in Arbeit einbringen“FPÖ

Nicht äußern wollte sich Kofler über das Wahlverhalten der FPÖ bei der Wahl von Gerhard Lentschig zum Vizebürgermeister. Er erhielt 27 der 29 Stimmen. Für Beobachter der Horner Polit-Szene (und den Berichten der Horner NÖN über den verbalen „Schlagabtausch“ vor der Gemeinderatswahl zwischenLentschig und der FPÖ) dürfte die Annahme, dass ihm die „Blauen“ ihre Zustimmung versagt haben, nicht von der Hand zu weisen sein. „Aber das möchte ich nicht kommentieren, das fällt unter das Wahlgeheimnis“, sagte Kofler. Er wolle noch das Gespräch mit Bürgermeister Maier suchen und Zusammenarbeit anbieten. „Wir werden auch alle Ausschüsse besuchen, wollen uns einbringen.“

Alle 29 Mandatare für Bürgermeister Maier

Wie erwartet ging hingegen die Wahl des Bürgermeisters vonstatten. Der neue Klubobmann der ÖVP – sie verfügt im 29-köpfigen Gemeinderat über 21 Mandate, die SPÖ über vier, die FPÖ und die Grünen über je zwei – Reinhard Litschauer schlug den bisherigen Bürgermeister Jürgen Maier als neues Stadtoberhaupt vor. Geleitet wurde zuerst die Angelobung der Gemeinderatsmitglieder und dann die einstimmige Wahl des Bürgermeisters vom Altersvorsitzenden Martin Seidl.

Im nächsten Schritt war der Gemeindevorstand zu wählen, in dem die ÖVP sechs Mitglieder stellt, nämlich Maria van Dyck, Heinrich Nagl, Manfred Daniel, Reinhard Litschauer, Wolfgang Welser und Gerhard Lentschig, die SPÖ mit Marco Stepan einen. Alle erhielten 29 Stimmen bis auf van Dyck (26).

Einstimmig wurde der Beschluss gefasst, die Zahl der Gemeinderatsausschüsse mit elf inklusive dem Prüfungsausschuss festzulegen (siehe Info-Box rechts), ihren Wirkungskreis sowie die Zahl der Mitglieder, die einheitlich sechs beträgt. Nur im Prüfungsausschuss, wo die ÖVP den Vorsitz der SPÖ zugesteht, wurde mit Walter Kogler-Strommer (Die Grünen Horn) ein siebentes Mitglied auf Vorschlag der ÖVP nominiert. Die Wahl der Vorsitzenden bzw. ihrer Stellvertreter fand dann unmittelbar im Anschluss an die Sitzung statt, Bestellungen und Entsendungen (siehe Info-Box links) noch während dieser.

Den Schlusspunkt setzte kurz und prägnant Bürgermeister Jürgen Maier: „Pack ma‘s, es geht los, und zwar schon diese Woche mit den ersten Ausschusssitzungen. Ich wünsche uns allen eine gute Zusammenarbeit!“