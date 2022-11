Frau verletzt: Diversion bei Gerichtsprozess

Ein 37-jähriger in Horn lebender Iraner verletzte seine Frau im Zuge einer Auseinandersetzung. Dafür musste er sich jetzt vor dem Bezirksgericht in Horn verantworten.

Der Mann zeigte sich geständig. Anders als in der Anklage vorgeworfen habe er seine Frau aber, nachdem er sie an den Haaren gerissen hatte, nicht gegen eine Mauer geschlagen, sondern gegen eine Plakatwand, die wenige Zentimeter vor einer Mauer gestanden sei, gestoßen. Wie oft, das konnte er nicht beantworten: „Zwei oder drei Mal.“ Wenn man so etwas mache, dann zähle man nicht mit, sagt er.

Seine Gattin sagte aus, dass sie noch nicht wisse, ob sie sich dem Verfahren als Privatbeteiligte anschließen wolle und Schmerzensgeld von ihrem Mann verlangen wolle. Sie arbeite das Geschehene derzeit mit einem Psychotherapeuten auf.

Der Mann akzeptierte dann das Diversions-Angebot. Er muss insgesamt 300 Euro bezahlen.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.