„Es ist schon eine sehr fordernde Zeit, für die Bewohner ebenso wie für die Mitarbeiter“, erzählt Barbara Gerhart, die Hausleiterin des Stephansheims. „Alles ist anders, als wir es vor der Pandemie gewohnt waren. Aber wir haben uns darauf eingestellt und machen einfach das Beste daraus!“

Bis jetzt sei man „gut davongekommen“, was Corona-Fälle betrifft, das sei der strikten Einhaltung der Vorgaben der Bundesregierung geschuldet. Alle achten streng auf die Hygieneregeln, Aktivitäten mit einer größeren Gruppe gebe es jetzt aus bekannten Gründen nicht. „Aber wir achten darauf, dass die Bewohner gewisse Tätigkeiten, wie derzeit das Backen von Weihnachtskeksen, weiter ausüben, und auch die Kontakte mit ,draußen‘ werden etwa mit Videotelefonie gepflogen.“

Und natürlich gibt es auch Besuchsmöglichkeiten, die aber eingeschränkt sind. Nach Voranmeldung und Terminabsprache gibt es einen Besucher pro Woche für eine halbe Stunde in der Zeit von 13 bis 17 Uhr. Dafür stehen eigene Zonen im Eingangsbereich und im Seminarraum bereit.

Dankbar ist Gerhart für die Unterstützung durch die Aktion „Füreinander Niederösterreich“, wo Freiwillige bei der Abwicklung des Besuchs mithelfen. So haben zuletzt Marina Amon und Karoline Welser nach Testung und Einschulung Gäste begrüßt und den Gesundheits-Check übernommen.

Und wie wird man Weihnachten feiern, denn so wie in den Jahren zuvor in jeder Gruppe mit Mitarbeitern, Bewohnern und deren Angehörigen wird es das nicht mehr geben können? Barbara Gerhart: „So sicher nicht mehr. Wir hanteln uns von Woche zu Woche vor, lassen es an uns herankommen. Aber Weihnachten wird es für die Bewohner auf jeden Fall geben, aber eben in einer anderen Form als bisher.“