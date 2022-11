Auszeichnung: Kulturpreis für Otto Lechner

Tolle Ehrung für Otto Lechner: Der 58-jährige Wahl-Garser, der in Horn ein Festival etabliert hat, wurde mit dem Kultur-Würdigungspreis für Musik des Landes NÖ ausgezeichnet.

Otto Lechner wurde im Februar 1964 in Melk geboren und spielt seit seinem vierten Lebensjahr Akkordeon. Zunächst trat er bei Schul- und Dorffesten auf. Er umrahmte private Feiern, spielte in Gast- und Kunsthäusern und für Schau- und Hörspiele. Seinen Schulkollegen, Josef Hader, begleitete Lechner bei ersten Kabarettauftritten. Eine Besonderheit an Otto Lechner: Er verlor im Alter von 15 Jahren sein Augenlicht, was ihn nicht daran hinderte, sich weiterhin musikalisch zu betätigen und dies auch auf seiner Website mit dem Slogan „Seit Jahrzehnten blind im Dienste der Musik“ kundzutun.

Dass das Akkordeon nicht nur im volkstümlichen Kontext anzusiedeln ist, ist ihm ein Anliegen, was die Vielfalt seiner Musikstile belegt, die sich von Wiener Lied, Jazz über World Music, bis hin zu vielen weiteren Genres spannen. Häufig verbindet er seine Musik mit Literatur, Lesungen und Theater und kann hier auf die Zusammenarbeit mit Georg Danzer, Kurt Ostbahn, Peter Rossmanith oder Joe Zawinul verweisen. Lechner hat ohne Zweifel dazu beigetragen, das Akkordeon in Österreich wieder populär zu machen.

Für sein herausragendes Akkordeon-Soloprogramm „the dark side of the accordion“ wurde ihm der begehrte National Radio Award der Australian Broadcasting Corporation verliehen.

„Otto Lechner zählt zu jenen Musikern, die von Neugierde angetrieben sind und sich mit großer Experimentierfreudigkeit auf Neues einlassen. Er gehört zu jener Art von Künstlern, die stets auf der Suche nach Herausforderungen sind, zwischen den verschiedensten musikalischen Genres tänzeln und reüssieren“, schreibt Caroline Berschotteau in der Broschüre, die anlässlich der Überreichung der Kulturpreise im Festspielhaus St. Pölten erschienen ist.

Eigenes Festival ins Leben gerufen

2022 hat Otto Lechner im Kunsthaus Horn erstmals ein viertägiges Musikfestival „Intention and Memories“ umgesetzt, bei dem er mit 15 Freunden und Musikerkollegen am Akkordeon, am Klavier und an der Orgel der Horner Piaristenkirche zu hören war. Otto Lechner zu seinen Beweggründen: „Ich stamme aus einem kleinen Dorf und habe die integrative Kraft der Musik von klein auf erlebt. Ein Festival wie dieses in Horn bietet mir die Möglichkeit, mein vielfältiges Verständnis von Musik zu präsentieren: Ich war immer eine Art Dorfmusikant, immer habe ich mich bemüht, Musik in all ihren Phänomenen – alt oder modern, von gestern oder von morgen, wild oder gemütlich – zu verstehen und zu genießen. Insbesondere in dieser Zeit, in der sich vielleicht viele im Stich gelassen fühlen, kann Musik sowohl trösten als auch zeigen, wie nah sich scheinbar schwer zu vereinbarende Standpunkte oder Stile kommen können und sich nicht gegenseitig ausschließen müssen.“ (Auszug aus der Kulturpreis-Broschüre).

Zweitwohnsitz in Gars am Kamp

Otto Lechner lebt seit 1987 in Wien und hat seit 2007 gemeinsam mit der Schweizer Schauspielerin, Sängerin und früheren Burgschauspielerin Anne Bennent in Gars seinen Zweitwohnsitz. Das Paar lernte einander bei einem Verlagsfest kennen, das beide ursprünglich gar nicht besuchen wollten. Gemeinsam gestalten die beiden Künstler Aufführungen mit Literatur und Musik, sie waren im Rahmen von „Geras klingt“ im August im Marmorsaal des Stiftes zu Gast.

Kultur-Preis für Vorbild

