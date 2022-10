Generalversammlung: Männerstimmen gesucht

Einen positiven Bericht legte Gerda Erdner, Obfrau des GMV-Horn 1856 im Rahmen der Generalversammlung im Gasthaus Blie ab. Sie verwies auf ein Benefizkonzert für die Ukraine mit einem Reinerlös von 2.100 Euro und hob die Vielfalt der Chöre im Rahmen der Feierlichkeiten zu 100 Jahre NÖ hervor.

Einer der vorrangigen Punkte war das Adventsingen am 3. Dezember und das geplante Neujahrskonzert am 7. und 8. Jänner 2023 im Vereinshaus Horn. „Das soll nach zwei Jahren coronabedingter Absagen so stattfinden, wie es immer war“ zeigte sich Gerda Erdner zuversichtlich und bedankte sich bei Chorleiterin Lena Engelmann und Orchesterleiter Harald Schuh, die mit den Ensembles (40 aktive Sänger und 40 aktive Musiker) mit großem Engagement die Probenarbeit aufgenommen haben. Keinerlei Nachwuchsprobleme stellte Harald Schuh bei den Streichern im Orchester des GMV fest.

Für den Chor werden aber noch Männerstimmen gesucht. Interessenten (müssen keine ausgebildeten Sänger sein, nur Freude am Singen haben) können sich bei Obfrau Gerda Erdner unter 02982/4294 melden. Eine Konzertreise nach Tirol oder Vorarlberg wurde angedacht.

