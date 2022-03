Gerhard Lentschig: „Es ist Notwendigkeit, jetzt rasch zu helfen“

Die Hilfsbereitschaft in Horn ist weiter groß: In der Vorwoche bezogen in der Bezirkshauptstadt die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine die ersten Privat-Quartiere. Einer, der ohne zu zögern eine in seinem Haus frei stehende Wohneinheit zur Verfügung gestellt hat, war Vizebürgermeister Gerhard Lentschig.

„Die Entscheidung ist in Absprache mit meiner Frau sehr rasch gefallen. Uns war klar: Wir müssen etwas tun. Diesen Menschen zu helfen, ist eine Notwendigkeit“, sagt er. Man habe dann die Wohneinheit als Quartier angeboten, nicht wissend, wen man zugeteilt bekommt. Innerhalb weniger Stunden war dann auch eine Mutter mit ihrer 12-jährigen Tochter da. „Sie hatten nichts mit, außer dem, was sie an hatten“, schildert Lentschig. Überwältigend sei anschließend die Hilfsbereitschaft von Bekannten und Nachbarn gewesen. Von Hygieneartikeln über Kleidung und Schuhe wurden viele Produkte gebracht. „Und viele bieten ihre Hilfe an, die Resonanz ist sehr positiv“, sagt Lentschig.

Faina (12) besucht schon Horner Mittelschule

Worüber er sich noch sehr freut? Dank der unkomplizierten Zusage durch Direktor Heribert Naber kann das ukrainische Mädchen seit diesem Montag sogar die Horner Mittelschule besuchen – und so Kontakt mit Gleichaltrigen aufbauen und auf andere Gedanken kommen. Denn die Flucht der beiden ging unter dramatischen Bedingungen vor sich. „Sie ist sehr wissbegierig und interessiert, das wird ihr guttun“, ist Lentschig überzeugt.

Auch die Mutter – sie ist Krankenschwester – wolle sich einbringen und arbeiten. Allein die sprachliche Barriere stellt ein Problem dar. Deshalb sei er gemeinsam mit Bürgermeister Jürgen Maier und anderen Personen, die Flüchtlinge aufgenommen haben, auf der Suche nach Dolmetschern. „Da macht es Sinn, wenn wir gemeinsam etwas organisieren und uns gegenseitig informieren, welche Möglichkeiten es gibt“, sagt Lentschig.

Was Lentschig hofft?

Dass es viele Nachahmer gibt, die – falls vorhanden – leer stehende Wohnungen oder Wohneinheiten anbieten. „Bei uns war die Möglichkeit dafür einfach gegeben. Ich kann nur hoffen, dass auch andere Leute, bei denen es möglich ist, den Mut haben, Menschen aus der Ukraine aufzunehmen.“ Denn: „Wir werden den Platz brauchen. Und wenn doch noch ein Wunder passiert und wir ihn nicht brauchen, dann umso besser.“

